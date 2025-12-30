The Swiss voice in the world since 1935
إسبانيا تستثني شركة إيرباص من حظر استخدام التكنولوجيا الإسرائيلية

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

مدريد 30 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – منحت إسبانيا شركة إيرباص إذنا استثنائيا لإنتاج طائرات وطائرات مسيرة باستخدام التكنولوجيا الإسرائيلية في مصانعها الإسبانية، على الرغم من أن الدولة فرضت حظرا على المنتجات العسكرية وذات الاستخدام المزدوج من إسرائيل قبل شهرين على خلفية حربها على غزة.

وأقر مجلس الوزراء هذا الإعفاء يوم الثلاثاء الماضي ودافع عنه عدد من الوزراء هذا الأسبوع.

ويعكس الإعفاء الضغوط التي تمارسها الشركات والمصالح المحلية على عدد من أشد المنتقدين في أوروبا للحرب الإسرائيلية في أثناء محاولاتهم فرض عقوبات تجارية.

ويهدد القرار بتفاقم التوتر داخل الائتلاف الحاكم في إسبانيا في وقت تعاني فيه الحكومة من خلافات داخلية وفضائح متعلقة بالفساد واتهامات تحرش جنسي.

ولم يتسن الحصول على تعليق حتى الآن من شركة إيرباص أو وزارة الدفاع الإسبانية.

(إعداد بدور السعودي للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)

