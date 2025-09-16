The Swiss voice in the world since 1935
إسبانيا تعتزم استدعاء مبعوث إسرائيل للاحتجاج على تصريحات لوزير الخارجية

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

مدريد (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الإسبانية إنها تعتزم استدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي يوم الثلاثاء للاحتجاج على تصريحات لوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر حول رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث.

ووصف ساعر على موقع إكس يوم الاثنين رئيس الوزراء الإسباني بأنه “معاد للسامية وكاذب”، وذلك بعد أن دعم رئيس الوزراء الإسباني احتجاجات حاشدة مناصرة للفلسطينيين في مدريد، والتي أدت إلى إلغاء المرحلة الأخيرة من سباق للدراجات.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان “ستستدعي وزارة الخارجية صباح اليوم القائم بالأعمال في السفارة الإسرائيلية في إسبانيا احتجاجا على التصريحات والمواقف غير المقبولة لوزير الخارجية الإسرائيلي تجاه إسبانيا ورئيس الوزراء”.

وستكون هذه المرة الثانية في أقل من أسبوع التي يستدعي فيها وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس المبعوث للاحتجاج على تصريحات للحكومة الإسرائيلية.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية – تحرير محمد محمدين)

