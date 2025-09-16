إسبانيا تعتزم استدعاء مبعوث إسرائيل للاحتجاج على تصريحات لوزير الخارجية

مدريد (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الإسبانية إنها تعتزم استدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي يوم الثلاثاء للاحتجاج على تصريحات لوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر حول رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث.

ووصف ساعر على موقع إكس يوم الاثنين رئيس الوزراء الإسباني بأنه “معاد للسامية وكاذب”، وذلك بعد أن دعم رئيس الوزراء الإسباني احتجاجات حاشدة مناصرة للفلسطينيين في مدريد، والتي أدت إلى إلغاء المرحلة الأخيرة من سباق للدراجات.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان “ستستدعي وزارة الخارجية صباح اليوم القائم بالأعمال في السفارة الإسرائيلية في إسبانيا احتجاجا على التصريحات والمواقف غير المقبولة لوزير الخارجية الإسرائيلي تجاه إسبانيا ورئيس الوزراء”.

وستكون هذه المرة الثانية في أقل من أسبوع التي يستدعي فيها وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس المبعوث للاحتجاج على تصريحات للحكومة الإسرائيلية.

