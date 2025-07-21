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إسرائيل: البيان المشترك الداعي لوقف إطلاق النار بغزة “منفصل عن الواقع”

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القدس (رويترز) – أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية يوم الاثنين رفضها البيان المشترك الصادر عن أكثر من 20 دولة والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة ووصفته بأنه “منفصل عن الواقع ويوجه رسالة خاطئة (لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية) حماس”.

دعت بريطانيا وأكثر من 20 دولة أخرى يوم الاثنين إلى وقف فوري للحرب في غزة وانتقدت نظام توزيع المساعدات الإسرائيلي بعد مقتل مئات الفلسطينيين بالقرب من مواقعه في أثناء محاولات الحصول على الطعام.

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