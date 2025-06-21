إسرائيل: الجيش قتل قائدين بفيلق القدس الإيراني

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(رويترز) – قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم السبت إن الجيش قتل قائدا مخضرما في فيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري الإيراني، في قصف استهدف شقة في إقليم قم الإيراني.

وأضاف كاتس في بيان أن القائد هو سعيد إيزادي قائد الوحدة الفلسطينية في فيلق القدس.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق إنه قتل قائدا ثانيا بفيلق القدس اسمه بنهام شهرياري في ضربة على سيارته خلال الليل في غرب طهران.

وأضاف أن هذا القائد “كان مسؤولا عن جميع عمليات نقل الأسلحة من النظام الإيراني إلى وكلائه في أنحاء الشرق الأوسط”.

وبحسب الجيش الإسرائيلي فإن شهرياري زود جماعة حزب الله اللبنانية وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة والحوثيين في اليمن بالصواريخ والقذائف التي تطلق على إسرائيل.

ولم يصدر تأكيد من الحرس الثوري الإيراني بعد بشأن مقتل القائدين.

وشكل فيلق القدس شبكة من الحلفاء العرب تعرف باسم محور المقاومة، إذ أسس حزب الله في لبنان عام 1982 وقدم الدعم لحماس.

لكن الشبكة المتحالفة مع إيران تلقت ضربات موجعة خلال العامين الماضيين، إذ أضعفت العمليات الإسرائيلية منذ هجمات حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على جنوب إسرائيل الحركة الفلسطينية وجماعة حزب الله.

وقال كاتس إن إيزادي قدم التمويل والسلاح لحماس خلال الهجمات الأولية، واصفا مقتله بأنه “إنجاز كبير للمخابرات الإسرائيلية وسلاح الجو”.

وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على إيزادي بسبب ما وصفتاه بعلاقاته بحماس وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية المسلحة، والتي شاركت أيضا في هجمات أكتوبر تشرين الأول.