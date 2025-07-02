إسرائيل: جادون في التوصل لوقف إطلاق النار وهناك مؤشرات إيجابية

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(رويترز) – قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يوم الأربعاء إن إسرائيل جادة بشأن التوصل إلى اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لإنهاء الحرب في غزة وإعادة الرهائن المحتجزين هناك إلى إسرائيل.

وأضاف “نحن جادون في رغبتنا في التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار. أجبنا بنعم على مقترحات المبعوث الأمريكي الخاص (ستيف) ويتكوف. هناك بعض المؤشرات الإيجابية. لا أريد أن أقول أكثر من ذلك الآن. لكن هدفنا هو بدء محادثات غير مباشرة في أقرب وقت ممكن”.