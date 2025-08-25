إسرائيل: سنخفض القوات في لبنان إذا اتُخذت خطوات لنزع سلاح حزب الله

القدس (رويترز) – ألمحت إسرائيل يوم الاثنين إلى أنها ستقلص وجودها العسكري في جنوب لبنان إذا اتخذت القوات المسلحة اللبنانية إجراءات لنزع سلاح حزب الله، الجماعة الشيعية المدعومة من إيران.

جاء هذا الإعلان الذي أصدره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد يوم من لقاء بنيامين نتنياهو بالمبعوث الأمريكي توم برّاك، الذي يلعب دورا كبيرا في خطة نزع سلاح حزب الله وسحب القوات الإسرائيلية من لبنان.

وقال مكتب نتنياهو “إذا اتخذت القوات المسلحة اللبنانية الخطوات اللازمة لتنفيذ نزع سلاح حزب الله، فستتخذ إسرائيل إجراءات مماثلة، منها تقليص تدريجي” لقواتها.

ولم يحدد البيان صراحة ما إذا كانت القوات الإسرائيلية ستنسحب بالكامل من المواقع الخمسة التي تسيطر عليها في لبنان.

ويحتفظ الجيش الإسرائيلي بوجود في جنوب لبنان بالقرب من الحدود منذ موافقته على وقف إطلاق النار مع حزب الله بدعمٍ من الولايات المتحدة في نوفمبر تشرين الثاني.

وكان من المقرر أن تسحب إسرائيل قواتها في غضون شهرين، وأن تسيطر القوات المسلحة اللبنانية على جنوب البلاد، وهو معقل لحزب الله منذ فترة طويلة.

وكلف مجلس الوزراء اللبناني الجيش هذا الشهر بوضع خطة لفرض سيطرة الدولة على السلاح بحلول ديسمبر كانون الأول، وهو ما يمثل تحديا لحزب الله الذي يرفض دعوات نزع سلاحه.

ووصف مكتب نتنياهو قرار مجلس الوزراء اللبناني دعم هذه الخطوة بأنه بالغ الأهمية. وجاء في البيان أن إسرائيل “مستعدة لدعم لبنان في جهوده لنزع سلاح حزب الله”، دون أن يوضح طبيعة الدعم الذي يمكن أن تقدمه.

وقال برَاك، السفير الأمريكي في تركيا والمبعوث الخاص لسوريا، إن إسرائيل يجب أن تلتزم بخطة نزع سلاح حزب الله، وهو ما يعني انسحاب القوات الإسرائيلية.

ويواصل الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية بين الحين والآخر في لبنان، يزعم أنها تستهدف عناصر حزب الله ومنشآت تستخدمها الجماعة لتخزين الأسلحة.

وسلَمت فصائل فلسطينية في لبنان بعض أسلحتها للجيش الأسبوع الماضي، في إطار خطة نزع السلاح.

(تغطية صحفية ألكسندر كورنويل – إعداد مروة غريب وعلي خفاجي للنشرة العربية – تحرير محمد محمدين)