إسرائيل: فتح معبر رفح في الأيام المقبلة أمام الفلسطينيين المغادرين من غزة إلى مصر

القدس/القاهرة 3 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قالت إسرائيل اليوم الأربعاء إنها ستعيد فتح معبر رفح خلال الأيام القليلة المقبلة، مما سيسمح لآلاف الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى رعاية طبية بمغادرة قطاع غزة الذي دمرته الحرب عن طريق مصر.

وقالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، ذراع الجيش الإسرائيلي المشرفة على تدفق المساعدات، إن فتح معبر رفح سيجري تنسيقه مع مصر تحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي على غرار الآلية المطبقة في يناير كانون الثاني 2025.

وكان من المقرر فتح المعبر في كلا الاتجاهين بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة والتي أوقفت إلى حد كبير الحرب المستمرة منذ عامين بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

* آلاف الفلسطينيين ينتظرون العلاج

كان معبر رفح قبل الحرب نقطة الخروج المباشر الوحيدة لمعظم الفلسطينيين في غزة للوصول إلى العالم الخارجي، وكان نقطة دخول رئيسية للمساعدات إلى القطاع. وظل مغلقا في أغلب فترة الصراع.

وتقول الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 16500 مريض في غزة بحاجة إلى رعاية طبية خارج القطاع. وتمكن بعض سكان غزة من المغادرة عن طريق إسرائيل لتلقي العلاج الطبي في الخارج.

وقال رجل أعمال يدعى تامر البرعي من قطاع غزة “إحنا كنا بنتتظر فتح معبر رفح من شهور”، ويحتاج البرعي إلى العلاج في الخارج من مرض في الجهاز التنفسي.

وأضاف لرويترز عبر الهاتف من غزة “أخيرا أنا ومتلي الآلاف من المرضى راح يكون لنا فرصة أنه نتلقى العلاج المناسب”.

وأبقت إسرائيل معبر رفح مغلقا في كلا الاتجاهين منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول، قائلة إن على حماس الالتزام بالاتفاق لإعادة جميع الرهائن الذين لا يزالون في غزة، الأحياء منهم والقتلى.

وأعادت حماس جميع الرهائن الأحياء، وعددهم 20، مقابل حوالي ألفي معتقل فلسطيني وسجين مدان، لكن لا يزال هناك رهينتان متوفيان آخران في غزة، وهما شرطي إسرائيلي وعامل زراعي تايلاندي.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي اليوم إنها تبحث مع الصليب الأحمر عن جثة أحد الرهائن المتوفين المتبقين. وكانت الجهاد الإسلامي تبقي لديها أيضا بعض الرهائن الذين تم احتجازهم في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على إسرائيل الذي أشعل فتيل الحرب.

وجاء إعلان حركة الجهاد الإسلامي بعد يوم واحد من تسليم حماس رفات قالت إنه يعود لأحد الرهينتين المتوفيين، لكن تبين أنه لا يعود لأي منهما بعد فحوص الطب الشرعي في إسرائيل.

وكان تسليم جميع الرهائن من المبادئ الأساسية للمرحلة الأولى من وقف إطلاق النار. وهناك عقبات كبيرة تواجه المرحلة المقبلة، بما في ذلك مسألة نزع سلاح حماس، وانسحاب إسرائيل من غزة، وحكم القطاع، والترتيبات الأمنية الدولية.

