إسرائيل: قتلنا خليفتين لنصر الله أمين عام حزب الله

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من جيمس ماكنزي ومايا الجبيلي

القدس/بيروت (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء إن غارات جوية إسرائيلية قتلت خليفتين لحسن نصر الله الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية، وذلك فيما توسع إسرائيل هجومها على حزب الله المدعوم من إيران بنشر فرقة رابعة من الجيش في جنوب لبنان.

وجاءت تصريحات نتنياهو في مقطع مصور نشره مكتبه بعد ساعات من ترك نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله الباب مفتوحا أمام التفاوض على وقف إطلاق النار.

وتعرض حزب الله لسلسلة اغتيالات لكبار قادته في غارات جوية إسرائيلية.

وقال نتنياهو “قوّضنا قدرات حزب الله. قضينا على الآلاف من الإرهابيين، بما في ذلك (حسن) نصر الله نفسه وبديله، وبديل البديل”، من دون ذكر اسم البديلين.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في وقت سابق من يوم الثلاثاء إن هاشم صفي الدين، الذي يُعتقد بأنه الخليفة المحتمل للأمين العام الراحل للجماعة نصر الله، “قُضي عليه” على ما يبدو. ولم يتضح بعد من قصده نتنياهو في عبارة “بديل البديل”.

وفقد الاتصال بصفي الدين منذ غارة جوية أخرى في أواخر الأسبوع الماضي في إطار تصعيد إسرائيل لهجومها بعد اشتباكات عبر الحدود مستمرة منذ عام مع حزب الله الذي يشتبك مع إسرائيل دعما للفلسطينيين في حرب غزة.

وقال نتنياهو “اليوم، حزب الله أضعف مما كان عليه منذ سنوات كثيرة”.

واندلع التوتر الإقليمي المتصاعد قبل عام عندما شنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) هجوما من غزة على جنوب إسرائيل، وتصاعدت الأعمال القتالية في الأسابيع القليلة الماضية وامتدت إلى داخل لبنان.

وفي الأول من أكتوبر تشرين الأول الجاري، أطلقت إيران وابلا من الصواريخ على إسرائيل. وحذرت طهران يوم الثلاثاء إسرائيل من تنفيذ تهديداتها بالرد. وقال وزير الخارجية الإيراني إن أي هجوم على البنية التحتية لبلاده سيتم الرد عليه.

وتسعى دول غربية إلى التوصل إلى حل دبلوماسي وتخشى من احتمال اتساع الصراع في الشرق الأوسط.