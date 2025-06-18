إسرائيليون يعودون إلى تل أبيب بعد أن علقوا في الخارج إثر الهجوم على إيران

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تقرّ تالي جيهورسام التي عادت إلى إسرائيل بعدما علقت في الخارج إثر إغلاق المجال الجوي في بلدها في ظلّ المواجهة العسكرية القائمة مع إيران بأن “البقاء في الخارج ومتابعة الأخبار عن بعد أمر ليس بالسهل”.

وتقول ربّة المنزل في تصريحات لوكالة فرانس برس “كان من المفترض أن نحطّ في إسرائيل بين الخميس والجمعة قادمين من لندن في رحلة مع العائلة … لكن أعيد توجيهنا إلى بافوس (في قبرص) قبل نصف ساعة من الهبوط”.

وهي سجّلت اسمها على قائمة الراغبين في الاستفادة من الجسر الجوّي الذي أقامته الدولة العبرية لإعادة مواطنيها وتسنّى لها أن تستقل أوّل رحلة من عملية “العودة بأمان”.

وحطّت الطائرة في إسرائيل صباح الأربعاء ولم يخفِ الركّاب فرحتهم بالعودة.

تقول جيهورسام “هذه دياري بكلّ بساطة”.

وإلى جانبها في أحد مواقف المدينة الساحلية، ينزل عشرات الركاب من الحافلة التي نقلتهم من المطار حيث تعذّر على أقربائهم المجيء لملاقاتهم.

ويقول يعقوب بوغين (66 عاما) الذي يملك فندقا وعاد على متن الرحلة نفسها “كانت عائلتي في ملجأ. وكان صعبا جدّا بالنسبة لي أن أكون بعيدا عنها… عدنا الآن والأمور على ما يرام”.

– جسر جوّي وممرّ بحري –

وبعد إلغاء الرحلات الجوّية إلى تل أبيب، أقامت وزيرة النقل ميري ريغيف هذا الجسر الجوّي مع شركة إل عال الوطنية.

وحضرت الوزيرة شخصيا مع مسؤولين آخرين لاستقبال الركاب عند وصولهم إلى مطار بن غوريون.

وتنوي إسرائيل إعادة آلاف المواطنين العالقين في الخارج منذ الهجوم على إيران الجمعة الذي تسبّب بإغلاق المجال الجوّي.

وقالت ريغيف “هناك ما بين 100 ألف و150 ألف إسرائيلي في الخارج”، مشيرة إلى “ممرّ بحري” فتحه مكتبها مع قبرص واليونان.

وأوصت السلطات الإسرائيلية المواطنين بعدم محاولة العودة إلى البلد برّا عبر مصر أو الأردن بسبب “المخاطر العالية”.

في 13 حزيران/يونيو، شنّت إسرائيل هجوما غير مسبوق على إيران هدفه المعلن منع الجمهورية الإسلامية من الحصول على القنبلة الذرّية، وهي فرضية ما انفكّت طهران تنفيها.

وأسفرت الضربات الإسرائيلية على إيران عن سقوط 224 قتيلا على الأقلّ وأكثر من ألف جريح، وفق الحصيلة الرسمية التي صدرت عن السلطات الإيرانية الأحد.

أما الضربات الصاروخية الإيرانية التي أطلقت على إسرائيل ردّا على هجومها، فهي أودت بحياة 24 شخصا منذ الجمعة، وفق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ها-سرب/م ن/ص ك