إسرائيل بعد قصفها بصواريخ إيرانية: نتجه لتحقيق أهدافنا

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من ألكسندر كورنويل وباريسا حافظي وجيف ميسون

تل أبيب/دبي/واشنطن (رويترز) – قصفت صواريخ إيرانية مدنا إسرائيلية كبرى يوم الاثنين، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل في طريقها للقضاء على “التهديدات” من المنشآت النووية والصاروخية في إيران في الوقت الذي تزايد فيه عدد القتلى والجرحى في صفوف المدنيين من الجانبين.

وبعد أربعة أيام من اندلاع الصراع بين الخصمين الإقليميين، قالت إيران إن البرلمان يعد مشروع قانون للانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مضيفة أنها لا تزال تعارض تطوير أسلحة الدمار الشامل.

وقد يستغرق التصديق على مشروع القانون عدة أسابيع، لكن هذه الخطوة قد تثير مخاوف أعمق بشأن البرنامج النووي الإيراني في دول غربية تشتبه منذ فترة طويلة في أن طهران تريد صنع أسلحة نووية، وهي تهمة تنفيها إيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي ردا على سؤال في مؤتمر صحفي بشأن احتمال انسحاب طهران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية “على الحكومة إنفاذ مشروعات قوانين البرلمان، لكن مثل هذا الاقتراح قيد الإعداد وسننسق في مراحل لاحقة مع البرلمان”.

وبدأت إسرائيل قصف إيران يوم الجمعة قائلة إن طهران على وشك صنع قنبلة نووية مستهدفة البرنامج النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية، وأشارت إلى أن حملتها العسكرية ستتصاعد في الأيام المقبلة.

وقال نتنياهو في تصريحات للجنود في قاعدة تل نوف الجوية “نحن في طريقنا لتحقيق هدفين رئيسيين: القضاء على التهديد النووي والقضاء على التهديد الصاروخي”.

وتقول إيران إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية على الرغم من إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي أن طهران تنتهك التزاماتها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

ويُعتقد أن إسرائيل تمتلك ترسانة نووية ضخمة لكنها لا تؤكد ذلك أو تنفيه، وهي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي لم توقع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وقصفت صواريخ إيرانية تل أبيب ومدينة حيفا الساحلية في إسرائيل قبل فجر يوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل ثمانية على الأقل وتدمير منازل، مما دفع وزير الدفاع الإسرائيلي لتوعد سكان طهران “بدفع الثمن قريبا”.

وقالت السلطات الإسرائيلية إن ما مجموعه سبعة صواريخ أطلقت خلال الليل سقطت في إسرائيل. وأصيب ما لا يقل عن 100 شخص في إسرائيل.

* انخفاض العملة

ذكر الجيش الإسرائيلي يوم، الذي قضى على قيادات نووية وعسكرية إيرانية بغارات جوية، أنه قتل أربعة مسؤولين كبار في المخابرات الإيرانية، من بينهم رئيس جهاز مخابرات الحرس الثوري.

وقالت إيران إن عشرات من المخربين و”الجواسيس” المرتبطين بإسرائيل تم اعتقالهم منذ بدأ الصراع يوم الجمعة.

وخسرت العملة الإيرانية ما لا يقل عن 10 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية الهجوم الإسرائيلي.

وخيمت المخاوف من مزيد من التصعيد على قادة العالم في اجتماع مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى المنعقد في كندا.

وعبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله يوم الأحد في إمكان التوصل لاتفاق.

وقوضت التأثيرات غير المباشرة للحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة الاستقرار الجيوسياسي في الشرق الأوسط بالفعل.

وشهدت إيران قضاء خصمها اللدود على حليفيها الإقليميين حماس في غزة وجماعة حزب الله اللبنانية باغتيال كبار قادتهما.

وأسفرت الهجمات الصاروخية الإيرانية في المجمل عن مقتل 24 شخصا على الأقل في إسرائيل حتى الآن، كلهم مدنيون.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية إن عدد القتلى في الجمهورية الإسلامية وصل إلى 224 على الأقل، وإن 90 بالمئة منهم من المدنيين.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن هجوما صاروخيا أصاب مستشفى الفارابي والمناطق المحيطة به في إقليم كرمانشاه بغرب البلاد، مما تسبب في أضرار مادية جسيمة.

وقالت سلطات الطوارئ إن عمليات البحث والإنقاذ جارية في حيفا حيث أصيب نحو 30 شخصا، بينما هرع العشرات من المسعفين إلى المناطق التي تعرضت للقصف. وذكرت وسائل إعلام أن حرائق شوهدت في محطة لتوليد الكهرباء بالقرب من الميناء.

وأظهرت مقاطع فيديو عدة صواريخ في سماء تل أبيب وسمع دوي انفجارات هناك وفي أجواء القدس.

ودمر القصف عدة مبان سكنية في حي مكتظ بالسكان في تل أبيب، وتهشمت النوافذ في فنادق ومنازل أخرى بالقرب من فرع السفارة الأمريكية في المدينة.

* “إنه أمر مرعب” كان الطاهي جيدو تيتلبون (31 عاما) في شقته في تل أبيب عندما دوت صفارات الإنذار بعد الساعة الرابعة صباحا بقليل (0100 بتوقيت جرينتش).

وقال “كالعادة، ذهبنا إلى (الملجأ) الذي يقع على الجانب الآخر من الشارع هناك. وفي غضون دقائق، انفجر باب (الملجأ)”.

وأضاف “دخل شخصان ملطخان بالدماء ومجروحان. ثم عندما عدنا إلى الشقة، بعد أن هدأ الوضع، رأينا… الجدران محطمة، ولم يعد هناك زجاج”.

وقال “إنه أمر مرعب لأنه مجهول جدا. قد تكون هذه بداية لوقت طويل كهذا، أو قد يزداد الأمر سوءا، أو نأمل أن يتحسن الوضع، لكن المجهول هو الأكثر رعبا”.

وسقطت الصواريخ قبل الفجر بالقرب من سوق الكرمل في تل أبيب التي تجذب عادة حشودا كبيرة من السكان والسياح لشراء الفواكه والخضراوات الطازجة.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن الهجوم الأحدث استخدم أسلوبا جديدا جعل أنظمة الدفاع الإسرائيلية متعددة المستويات يستهدف بعضها البعض وسمح لإيران بقصف العديد من الأهداف بنجاح دون تقديم المزيد من التفاصيل.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي بعد على طلب للتعليق على الضربات.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان “أصبح دكتاتور طهران المتغطرس قاتلا جبانا يستهدف الجبهة الداخلية المدنية في إسرائيل لردع جيش الدفاع الإسرائيلي عن مواصلة هجومه الذي يدمر قدراته”.

وأضاف “سيدفع سكان طهران الثمن قريبا”، لكنه تراجع لاحقا عن هذا التصريح وقال في بيان منفصل إن إسرائيل لا تنوي إلحاق الأذى المتعمد بسكان طهران.

وأصدر كاتس في وقت لاحق بيانا قال فيه إن إسرائيل لا تنوي إلحاق الأذى بسكان طهران عمدا.

وانخفضت أسعار النفط اليوم بعد أن قفزت سبعة بالمئة يوم الجمعة، إذ لم تتأثر منشآت إنتاج وتصدير النفط بالضربات العسكرية الجديدة التي تبادلت إسرائيل وإيران شنها خلال اليومين الماضيين.

انخفضت أسعار النفط يوم الاثنين، بعد ارتفاعها بنسبة 7% يوم الجمعة، حيث لم تؤثر الضربات العسكرية التي شنتها إسرائيل وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع على إنتاج النفط ومنشآت التصدير.

ورغم استمرار قلق المستثمرين، لم يطرأ تغيير يذكر على أسواق الأسهم والعملات في آسيا.