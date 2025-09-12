إسرائيل ترفض إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حل الدولتين مع الفلسطينيين

1دقيقة

(رويترز) – رفضت إسرائيل يوم الجمعة تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة على إقرار إعلان يحدد خطوات نحو حل الدولتين بين بينها وبين والفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورشتاين في منشور على موقع إكس يوم الجمعة “مرة أخرى، ثبت مدى انفصال الجمعية العامة عن الواقع: ففي عشرات من بنود الإعلان الذي أيده هذا القرار، لا يوجد ذكر واحد (لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية) حماس كمنظمة إرهابية”.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)