إسرائيل تطلق النار على مشتبه بهم في غزة والسلطات الصحية تعلن مقتل 6

(رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي إن قواته أطلقت النار لإبعاد تهديد شكله عدد ممن وصفهم بالمشتبه بهم الذين اقتربوا من قواته في شمال غزة، بينما ذكرت السلطات الصحية في القطاع إن ستة فلسطينيين على الأقل قتلوا في إطلاق نار إسرائيلي.

وأضاف الجيش أن المشتبه بهم تجاوزوا الخط المقرر للانسحاب الإسرائيلي الأولي بموجب خطة وقف إطلاق النار التي توسطت فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقالت السلطات الصحية في غزة إن الجيش الإسرائيلي قتل ستة فلسطينيين في واقعتين منفصلتين.

ويوم الاثنين، أطلقت حركة حماس سراح آخر الرهائن الإسرائيليين الأحياء من غزة، وأفرجت إسرائيل عن معتقلين فلسطينيين بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء حرب استمرت عامين وقلبت الأوضاع في الشرق الأوسط رأسا على عقب.

(تغطية صحفية أحمد الإمام وتالا رمضان من دبي ونضال المغربي من القاهرة – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

