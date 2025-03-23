إسرائيل تعترض صاروخا أطلق من اليمن والحوثيون يعلنون مسؤوليتهم

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(رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الأحد إنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن قبل أن يعبر إلى الأراضي الإسرائيلية، وذلك في ظل استمرار التصعيد بين إسرائيل وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران.

وأعلن يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان بثه التلفزيون يوم الأحد مسؤولية الجماعة عن الهجوم، قائلا إنها أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه مطار بن جوريون قرب تل أبيب.

وأضاف سريع أن الهجوم أدى إلى توقف حركة الطيران بالمطار لأكثر من نصف ساعة.

وقال في البيان إنه تم استهداف المطار “بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله ما أدى إلى توقف حركة الملاحة الجوية في المطار لأكثر من نصف ساعة”.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الرحلات الجوية في مطار بن جوريون تعطلت لفترة وجيزة، لكن رسالة على الموقع الإلكتروني للمطار أفادت في وقت لاحق بأن الرحلات تعمل بشكل طبيعي.

وأشار سريع، دون ذكر أدلة، إلى أن الحوثيين شنوا هجمات يوم الأحد على حاملة الطائرات الأمريكية ترومان في البحر الأحمر.

وقال “في إطار الرد على العدوان الأمريكي الذي شن عشرات الغارات على بلدنا خلال الساعات الماضية اشتبكت قواتنا من خلال القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير مع حاملة الطائرات الأمريكية يو.إس.إس هاري ترومان وعدد من القطع الحربية المعادية في البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة واستمرت المواجهات لعدة ساعات”.

وتأتي هجمات الحوثيين الجديدة في إطار تعهدهم بتوسيع نطاق أهدافهم في إسرائيل ردا على تجدد القصف الإسرائيلي على غزة والذي أودى بحياة المئات بعد هدوء نسبي استمر أسابيع.

وتعهد الحوثيون مؤخرا بتصعيد هجماتهم، بما في ذلك الهجمات على إسرائيل، ردا على ضربات الولايات المتحدة على اليمن هذا الشهر والتي تعد أكبر عملية عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه في يناير كانون الثاني. وأدت الهجمات الأمريكية إلى مقتل ما لا يقل عن 50 شخصا.