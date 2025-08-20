إسرائيل تعلن اتخاذ الخطوات الأولى لعملية عسكرية على مدينة غزة

(رويترز) – قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين يوم الأربعاء إن الجيش اتخذ الخطوات الأولى من عملية مزمعة للسيطرة على مدينة غزة، وذلك بعد اشتباك مع مقاتلين من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) جنوبي خان يونس.

وأضاف المتحدث عقب اشتباك قوات إسرائيلية يوم الأربعاء “سنكثف هجومنا على حماس في مدينة غزة المعقل الحكومي والعسكري للمنظمة الإرهابية”.

وقال إن القوات بدأت بالفعل في تطويق أطراف مدينة غزة، وإن حماس أصبحت الآن قوة حرب عصابات “منهكة ومستنزفة”.

وتابع “بدأنا العمليات التمهيدية والمراحل الأولى من الهجوم على مدينة غزة، وقوات الجيش الإسرائيلي تسيطر الآن على أطراف مدينة غزة”.

كان الجيش الإسرائيلي قد استدعى عشرات الآلاف من جنود الاحتياط يوم الأربعاء استعدادا للهجوم المتوقع على مدينة غزة، في الوقت الذي تدرس فيه الحكومة الإسرائيلية اقتراحا جديدا لوقف إطلاق النار بعد قرابة عامين من الحرب.

ويشير هذا الاستدعاء إلى أن إسرائيل ماضية قدما في خطتها للسيطرة على أكبر مركز حضري في قطاع غزة على الرغم من الانتقادات الدولية لعملية من المرجح أن تجبر المزيد من الفلسطينيين على النزوح.

لكن مسؤولا عسكريا قال خلال إفادة صحفية إن جنود الاحتياط لن يلتحقوا بالخدمة قبل حلول الشهر المقبل، وهي خطوة تمنح الوسطاء بعض الوقت لتقريب وجهات النظر بين حركة حماس وإسرائيل حول شروط وقف إطلاق النار.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن القوات الإسرائيلية اشتبكت يوم الأربعاء مع أكثر من 15 مسلحا من حماس خرجوا من أنفاق وأطلقوا النار والصواريخ المضادة للدبابات قرب خان يونس جنوبي مدينة غزة. وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن الهجوم أدى إلى إصابة جندي بجروح بالغة واثنين آخرين بجروح طفيفة.

وأكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، في بيان تنفيذ هجوم على قوات إسرائيلية إلى الجنوب الشرقي من خان يونس والاشتباك معها عن قرب. وقالت إن أحد المسلحين فجر نفسه بين الجنود مما أسفر عن خسائر بشرية، وذلك خلال هجوم استمر عدة ساعات.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير سامح الخطيب)