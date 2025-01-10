إسرائيل تعلن ضرب أهداف للحوثيين في اليمن وتتوعد قادتهم

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أفاد الجيش الإسرائيلي الجمعة بأن قواته الجوية ضربت أهدافا في اليمن بينها محطة كهرباء وموانئ على الساحل الغربي.

أطلق المتمردون الحوثيون في اليمن، وهم جزء من “محور المقاومة” الذي تقوده إيران ضد إسرائيل والولايات المتحدة، طائرات مسيّرة وصواريخ على إسرائيل بشكل منتظم منذ بدء حرب غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقال الجيش في بيان “قبل قليل… ضربت طائرات مقاتلة أهدافا عسكرية تابعة للنظام الإرهابي الحوثي على الساحل الغربي وداخل اليمن”، مضيفا أن الضربات جاءت ردا على إطلاق الحوثيين صواريخ على إسرائيل.

وتأتي أحدث الضربات الإسرائيلية بعد أن اعترض الجيش طائرتين مسيّرتين يُعتقد أنهما أطلقتا من اليمن الخميس.

وأفاد البيان بأن الأهداف شملت “مواقع للبنى التحتية العسكرية في محطة كهرباء حزيز التي تشكل مصدرا مركزيا للطاقة للنظام الحوثي الإرهابي”.

وأضاف أن الجيش قصف أيضا بنى تحتية عسكرية في ميناءي الحديدة ورأس عيسى.

من جانبه، أفاد مسؤول عسكري أن أكثر من 20 مقاتلة شاركت في الهجوم، وألقت 50 قنبلة.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس إن الهجوم ركز على ثلاثة أهداف رئيسية.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة أن الجيش الإسرائيلي يفرض “ثمنا باهظا” على الحوثيين.

وقال نتانياهو في بيان “كما وعدنا، يدفع الحوثيون، وسيستمرون في دفع ثمن باهظ لعدوانهم علينا”.

واضاف “الحوثيون هم وكلاء لإيران ويخدمون الأهداف الإرهابية للمحور الإيراني في الشرق الأوسط”، مؤكدا أن المجموعة تشكل “خطرا على إسرائيل” والمنطقة.

– “رسالة واضحة”-

من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الجمعة إن الأهداف التي قصفها الجيش الإسرائيلي في اليمن كانت “رسالة واضحة” إلى زعماء المتمردين الحوثيين أن إسرائيل سوف “تطاردهم”.

وأضاف في مقطع فيديو “الضربات الإسرائيلية اليوم في اليمن توجه رسالة واضحة إلى زعيم التنظيم الحوثي الإرهابي عبد الملك الحوثي وقيادة التنظيم الحوثي الإرهابي في اليمن: ما من أحد في مأمن”.

وتابع “ميناء الحديدة مشلول وميناء رأس عيسى يحترق”.

وأوردت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للحوثيين أن محطة الكهرباء استهدفت ب “13 غارة”.

وأشارت الى أن “العدوان استهدف بست غارات ميناء الحديدة، وشن سلسلة غارات على ميناء رأس عيسى”.

ولفتت القناة أيضا الى استهداف محيط ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء تزامنا مع توافد يمنيين للمشاركة في مسيرة أسبوعية دعما للفلسطينيين.

وذكرت ان الغارات على رأس عيسى اسفرت عن مقتل شخص واحد واصابة ستة آخرين.

من جانبها، دانت حركة حماس الفلسطينية “بأشد العبارات” هذه الغارات.

وقالت حماس في بيان إن “العدوان انتهاك فاضح للقانون الدولي، واعتداء على سيادة اليمن وأمن المنطقة”.

كما نددت ايران بهجمات “وحشية” على اليمن.

وقالت وزارة الخارجية الايرانية في بيان إن المتحدث باسمها إسماعيل بقائي “دان بشدة (…) الهجمات الوحشية وغير المسبوقة التي شنها النظام الصهيوني اليوم على اليمن”.

ويطلق الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية صنعاء صواريخ ومسيّرات على إسرائيل منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة بين حركة حماس والدولة العبرية إثر هجوم غير مسبوق شنته الحركة على اسرائيل في 7 تشرين الأول/اكتوبر 2023.

ويقول الحوثيون إن هجماتهم تأتي “تضامنا” مع الفلسطينيين. ويستهدف الحوثيون أيضا سفن شحن في البحر الأحمر وخليج عدن يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل.

بور/شي/ب ق