إسرائيل تقتل قائدا عسكريا من حزب الله في بيروت وتتوعد بشن هجمات أخرى

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من مايا الجبيلي وتوم بيري وجيمس ماكنزي

بيروت/القدس (رويترز) – لقي قائد عسكري في جماعة حزب الله حتفه في غارة جوية إسرائيلية على بيروت يوم الثلاثاء في ضربة جديدة للجماعة اللبنانية، وسط مخاوف من نشوب حرب شاملة في منطقة الشرق الأوسط بسبب الهجمات الصاروخية عبر الحدود بين الجانبين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارة أودت بحياة إبراهيم قبيسي موضحا أنه قائد منظومة الصواريخ التابعة للجماعة اللبنانية. ووصف مصدران أمنيان في لبنان قبيسي بأنه شخصية كبيرة في منظومة الصواريخ بالجماعة المدعومة من إيران.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق إن قواته الجوية نفذت أيضا “ضربات مكثفة” على أهداف لحزب الله في جنوب لبنان شملت منشآت لتخزين الأسلحة وعشرات من منصات الإطلاق التي تنطلق منها صواريخ صوب البلدات الإسرائيلية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت “حزب الله اليوم ليس هو حزب الله الذي عرفناه قبل أسبوع. لقد عانى من سلسلة من الضربات على مستوى القيادة والسيطرة والمقاتلين ووسائل القتال لديه. هذه كلها ضربات شديدة”.

وأضاف في مناقشة مع جنود أن إسرائيل ستشن المزيد من الضربات.

وتسببت أحدث موجة من الهجمات الإسرائيلية على حزب الله في زيادة المخاوف من تفاقم الصراع المستمر منذ عام تقريبا بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة وزعزعة استقرار الشرق الأوسط.

وحولت إسرائيل تركيزها من قطاع غزة إلى الحدود الشمالية، حيث يطلق حزب الله الصواريخ على إسرائيل لمساندة حماس المدعومة أيضا من إيران.

وترى إسرائيل أن تأمين الحدود الشمالية وإعادة السكان النازحين إليها هي أولوية عسكرية مما يمهد الطريق لصراع طويل، في حين توعدت جماعة حزب الله بمواصلة القتال لحين التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

في غضون ذلك، قال مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إن إسرائيل “منفتحة” على أفكار لتهدئة الصراع في لبنان، مضيفا للصحفيين “لا نرغب في شن أي غزو بري في أي مكان… نفضل الحل الدبلوماسي”.

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اللبنانيين إلى التخلص من قبضة الأمين العام للجماعة حسن نصر الله.

وقال في قاعدة عسكرية للجيش “حربنا ليست معكم وإنما مع حزب الله، ونصر الله يقودكم إلى حافة الهاوية… تخلصوا من قبضة نصر الله من أجل مصلحتكم”.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه عثر على ذخيرة في منازل لبنانيين. واتهمت إسرائيل جماعة حزب الله بإخفاء أسلحتها في منازل وبلدات في لبنان، وهي اتهامات تنفيها الجماعة.