إسرائيل تقر بتعرض مدنيين فلسطينيين للأذى في مراكز توزيع المساعدات بغزة

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(رويترز) – أقر الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين بتعرض مدنيين فلسطينيين للأذى في مراكز توزيع المساعدات في غزة، قائلا إنه صدرت تعليمات للقوات بناء على “الدروس المستفادة”.

وأفادت الأمم المتحدة بمقتل أكثر من 400 فلسطيني في أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات منذ أن رفعت إسرائيل حصارا استمر 11 أسبوعا على دخول المساعدات لغزة في 19 مايو أيار، مما سمح باستئناف وصول شحنات محدودة من المساعدات الإنسانية.

وقال متحدث عسكري إن الحوادث التي تعرض فيها سكان غزة للأذى قيد المراجعة.