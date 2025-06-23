إسرائيل تقصف سجن إيفين الإيراني وتقول إن ضرباتها على طهران هي الأعنف حتى الآن

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من باريسا حافظي وألكسندر كورنويل

إسطنبول/تل أبيب (رويترز) – استهدفت إسرائيل سجن إيفين في طهران يوم الاثنين فيما وصفته بأنه أعنف قصف للعاصمة الإيرانية منذ بداية الهجمات، وذلك بعد يوم من قصف الولايات المتحدة مواقع نووية.

وتعهدت طهران بالرد على الولايات المتحدة، غير أنها لم تتخذ بعد أي إجراء بعد مرور أكثر من 24 ساعة على إسقاط قاذفات أمريكية قنابل خارقة للتحصينات على مواقعها النووية تحت الأرض، بينما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث علانية عن إمكانية الإطاحة بالحكومة الإيرانية.

وشهدت أسعار النفط انخفاضا طفيفا في أول يوم تداول بعد القصف الأمريكي، مما يشير إلى شكوك المتداولين في أن تنفذ طهران تهديداتها بتعطيل إمدادات النفط من الخليج.

وأكدت وكالة ميزان الإخبارية التابعة للقضاء الإيراني استهداف السجن. وقالت إن جزءا من المبنى تضرر، لكن الوضع تحت السيطرة.

وأظهر مقطع فيديو نشره وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على موقع إكس انفجارا في مبنى يحمل لافتة تشير إلى أنه مدخل سجن إيفين شمال طهران، وعلق قائلا باللغة الإسبانية “تحيا الحرية!”. ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة الفيديو بعد.

وسجن إيفين هو السجن الرئيسي للمعتقلين السياسيين والسجناء الأمنيين، لا سيما منذ الثورة الإيرانية عام 1979، وموقعا لعمليات الإعدام، ولا يزال رمزا قوية للمعارضة. ويحتجز فيه عدة سجناء أجانب.

وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن هجمات إسرائيل لم تعد تقتصر على أهدافها المعلنة الأولية، مثل البرنامج النووي الإيراني والصواريخ، وأنها ستستهدف قدرة حكومة طهران على الحفاظ على السلطة.

وقال في بيان “يضرب جيش الدفاع الإسرائيلي حاليا، بقوة غير مسبوقة، أهدافا للنظام وأجهزة قمع حكومية في قلب طهران”.

وتضاربت التقارير الإعلامية الإيرانية حول النطاق الكامل للضربات على طهران، المدينة التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، والتي فر قاطنيها بعد 10 أيام من القصف.

وذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن محطة تغذية كهرباء في حي إيفين تعرضت للقصف. وأفادت شركة توليد وتوزيع ونقل الكهرباء الإيرانية بانقطاع التيار في بعض مناطق العاصمة.

وذكرت شبكة أنباء الطلبة الإيرانية أن جامعة شهيد بهشتي، إحدى الجامعات الرئيسية في طهران، تعرضت أيضا للقصف. ونفى مكتب العلاقات العامة بالجامعة ذلك.