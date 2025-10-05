إسرائيل تقصف غزة والفلسطينيون يعلقون الآمال على خطة ترامب

القاهرة/القدس (رويترز) – قال شهود إن طائرات ودبابات إسرائيلية قصفت مناطق في أنحاء قطاع غزة خلال الليل ويوم الأحد مما أدى إلى تدمير عدة مبان سكنية، في الوقت الذي يترقب فيه الفلسطينيون بقلق تنفيذ خطة أمريكية لإنهاء الحرب ووقف معاناتهم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دعا إلى وقف الضربات، قال يوم السبت على منصته للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيال) إن إسرائيل وافقت على “خط انسحاب أولي” داخل غزة وإنه “عندما تؤيد حماس ذلك، سيسري وقف إطلاق النار فورا”.

ويأتي التصعيد الإسرائيلي في الوقت الذي تستعد فيه مصر لاستضافة وفود من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل والولايات المتحدة وقطر لبدء محادثات حول تنفيذ أكثر جهود وقف الصراع إحرازا للتقدم إلى الآن.

وبدأ بعض الفلسطينيين يفقدون الأمل بعدما شهدوا فشل جهود عدة لوقف إطلاق النار منذ بدء الحرب قبل عامين.

وكان الفلسطيني النازح أحمد أسعد متفائلا حينما انتشرت الأنباء عن خطة ترامب.

وقال “للأسف، لا ترجمة لهذا على أرض الواقع. ما فيه أي تغيير في الوضع، بل العكس، لا نعرف ما علينا فعله؟ هل نظل في الشوارع؟ هل نغادر؟”.

* محادثات القاهرة ستتناول القضايا العالقة

رحب ترامب يوم الجمعة برد حماس التي قالت إنها قبلت بعض البنود الرئيسية من اقتراحه لوقف الصراع المكون من 20 بندا، بما في ذلك إنهاء الحرب وانسحاب إسرائيل والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين وسجناء فلسطينيين.

لكن الحركة تركت بعض القضايا مرهونة بمزيد من المفاوضات، فضلا عن أمور لم توضح موقفها منها مثل ما إذا كانت مستعدة للتخلي عن سلاحها، وهو مطلب رئيسي من إسرائيل لإنهاء الحرب.

وقال مسؤول فلسطيني قريب من المحادثات “التقدم مرهون بموافقة حماس على الخارطة واللي بتظهر أن إسرائيل راح تحتفظ بالسيطرة على معظم مساحة قطاع غزة”.

وأضاف لرويترز، طالبا عدم نشر اسمه، “قد تطالب حماس أيضا بجدول زمني صارم للانسحاب الإسرائيلي من غزة، المرحلة الأولى من المحادثات ستؤشر على كيفية استمرارها فيما بعد”.

وفي مؤشر على التفاؤل في إسرائيل بخطة ترامب، بلغ الشيقل أعلى مستوى له في ثلاث سنوات مقابل الدولار ووصلت الأسهم في تل أبيب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وقال يانيف باجوت مدير قسم التداول في بورصة تل أبيب إن الارتفاع يعكس تحولا من التشاؤم إلى التفاؤل.

وقالت جيل شيلي من تل أبيب “إنها المرة الأولى منذ شهور التي أشعر فيها بالأمل بالفعل. بثّ ترامب الكثير من الأمل في نفوسنا، ونحن نثق فيه وفي بقيادته”.

وعلى الصعيد المحلي، يجد نتنياهو نفسه محاصرا بين الضغوط المتزايدة لإنهاء الحرب من جانب أُسر الرهائن والإسرائيليين المنهكين من الحرب، وبين مطالب الأعضاء المتشددين في الائتلاف الحكومي الذين يصرون على المضي في الحملة على غزة.

وقال وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش على منصة إكس إن وقف الهجمات على غزة “خطأ فادح”.

ويتمتع سموتريش ووزير الأمن الوطني إيتمار بن جفير، وهو متشدد أيضا، بنفوذ كبير في حكومة نتنياهو وهددا بإسقاطها إذا انتهت حرب غزة.

لكن زعيم المعارضة يائير لابيد من حزب يش عتيد (هناك مستقبل) المنتمي لتيار الوسط قال إنه سيتم توفير غطاء سياسي لإنجاح مبادرة ترامب و”لن نسمح لهم بنسف الاتفاق”.

وفي مدينة غزة، التي تصفها إسرائيل بأنها أحد آخر معاقل حماس، واصلت القوات الإسرائيلية هجماتها وحذرت السكان الذين غادروها من العودة قائلة إنها “منطقة قتال خطيرة”.

ويوم الأحد، قال شهود إن الطائرات الإسرائيلية صعدت هجماتها على أهداف في أنحاء المدينة، وهي أكبر مركز حضري في القطاع.

* سكان غزة يتوقون لبدء تنفيذ خطة ترامب

قالت السلطات الصحية المحلية إن فلسطينيا واحدا على الأقل قُتل وأُصيب عدد آخر في تلك الهجمات. وقال مسعفون إن ثلاثة آخرين لاقوا حتفهم في ضربات إسرائيلية منفصلة بأنحاء قطاع غزة.

وتنص خطة ترامب على إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، أحياء ومتوفين، في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل للاتفاق علنا. وتقول إسرائيل إن 48 رهينة ما زالوا في غزة، منهم 20 لا يزالون على قيد الحياة.

وربما تكون هناك تحديات على الأرض أيضا. وقالت مصادر مقربة من حماس لرويترز إن تسليم الرهائن الأحياء قد يكون سهلا نسبيا، لكن انتشال جثث القتلى وسط الدمار الهائل والأنقاض في غزة ربما يستغرق وقتا أطول من بضعة أيام.

وقال ترامب يوم الجمعة إنه يعتقد أن حماس أظهرت أنها “مستعدة لسلام دائم” ودعا حكومة نتنياهو إلى وقف الغارات الجوية في غزة.

وبدأت إسرائيل حربها على غزة بعد الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، والذي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واحتجاز 251 رهينة.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن الحرب أدت إلى مقتل أكثر من 67 ألف شخص في القطاع، معظمهم من المدنيين، فضلا عن تدميره.

(شاركت في التغطية جيداء طه من القاهرة – إعداد دعاء محمد ومحمد محمدين ورحاب علاء للنشرة العربية)