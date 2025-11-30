إسرائيل تقول إنها قتلت 40 مسلحا خلال أسبوع في رفح بجنوب غزة

قال الجيش الإسرائيلي الأحد إنه قتل أكثر من 40 مسلحا فلسطينيا خلال الأسبوع الماضي في عمليات استهدفت أنفاقا في المنطقة الخاضعة لسيطرتها في رفح بجنوب قطاع غزة.

يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش في وقت سابق الأحد القضاء على أربعة مقاتلين خرجوا من أنفاق في رفح خلال الليلة الفائتة.

وأضاف الجيش في بيان أنه على مدى الأربعين يوما الماضية ركزت قواته جهودها حول شرق رفح “بهدف تفكيك مسارات الأنفاق تحت الأرض التي لا تزال موجودة في المنطقة والقضاء على الإرهابيين المختبئين داخلها”.

وتابع أنه “تم القضاء على أكثر من 40 إرهابيا” خلال الأسبوع الماضي.

وأكد أنه “تم تفكيك العشرات من فتحات الأنفاق والبنى التحتية للإرهاب، فوق الأرض وتحتها، في المنطقة”.

صدر البيان بعد أن أكدت عدة مصادر الخميس أن مفاوضات جارية بشأن مصير عشرات المقاتلين من حركة حماس المحاصرين منذ أسابيع داخل الأنفاق تحت المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وتقدر حماس عدد مقاتليها العالقين داخل الأنفاق بأنه يتراوح ما بين 80 و100.

واعتبرت الحركة في بيان الأربعاء أن “الجريمة الوحشية التي يرتكبها الاحتلال عبر ملاحقة وتصفية واعتقال المجاهدين المحاصرين في أنفاق مدينة رفح تعد خرقا فاضحا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة”.

وتابعت “ندعو الإخوة الوسطاء إلى التحرّك العاجل للضغط على الاحتلال للسماح لأبنائنا بالعودة إلى بيوتهم”.

بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بضغط أميركي ودخل حيّز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر، أعاد الجيش الإسرائيلي انتشاره داخل القطاع إلى ما وراء ما يسميه “الخط الأصفر” الذي يمنحه السيطرة على أكثر من 50% من أراضي غزة.

ومنذ التوصل إلى وقف إطلاق النار بعد أكثر من عامين على اندلاع الحرب التي أشعلها هجوم حماس غير المسبوق على جنوب الدولة العبرية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، يتبادل الطرفان الاتهامات يوميا بخرق الهدنة، فيما يغرق قطاع غزة، المدمّر بفعل الحملة العسكرية الإسرائيلية، في أزمة إنسانية لا مثيل لها.

