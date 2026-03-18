إسرائيل تكثف الغارات على بيروت وتقصف جسورا بجنوب لبنان

بيروت 18 مارس آذار (رويترز) – ليلى بسام ومحمد عزاقير وتوم بيري وخليل عشاوي

قالت السلطات اللبنانية إن إسرائيل كثفت الغارات الجوية على بيروت اليوم الأربعاء مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وتدمير مبنى مؤلف من عشرة طوابق، في الأسبوع الثالث من الحرب الدائرة مع جماعة حزب الله.

وفي تصعيد جديد، بدأت الطائرات الحربية الإسرائيلية بقصف الجسور فوق نهر الليطاني التي تربط جنوب لبنان ببقية البلاد، مما أسفر عن تدمير جسرين على الأقل، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام اللبنانية الرسمية. وأعلن الجيش الإسرائيلي عزمه استهداف الجسور على نهر الليطاني لمنع جماعة حزب الله من نقل المقاتلين والأسلحة وجدد تحذيره للسكان بضرورة مغادرة الجنوب.

وأصبح الصراع بين حزب الله وإسرائيل أعنف تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران منذ أن أطلقت الجماعة المدعومة من إيران النار على إسرائيل دعما لطهران في الثاني من مارس آذار، وأسفرت هذه الأحداث عن مقتل أكثر من 900 شخص في لبنان ونزوح مليون آخرين.

وأصيب الآلاف بجروح. وقال الدكتور وائل مروة، مدير مستشفى جبل عامل الجامعي في مدينة صور الساحلية الجنوبية، لرويترز إنه شاهد إصابات بالغة.

وأضاف أن المصابين يأتون مبتوري الأطراف السفلية ويحتاجون إلى عمليات جراحية في الجمجمة ويعانون من جروح مفتوحة وغيرها من الإصابات.

ومع تصاعد حدة الغارات الجوية حول صور، اصطحب الأطباء عائلاتهم للبقاء معهم في المستشفى، حسبما أفاد مروة. ولكن مع خطر إغلاق الطرق، بدأوا حاليا بالمغادرة مع عائلاتهم متجهين شمالا.

* قصف 4 مبان في 8 ساعات

هزت الغارات بيروت طوال الليل وحتى صباح اليوم، وأضاءت السماء فوق الضاحية الجنوبية التي تسيطر عليها جماعة حزب الله وتعرضت لقصف مكثف من إسرائيل قبل ذلك.

جاء التصعيد في وسط بيروت، حيث استهدفت إسرائيل أربعة مبان في ثماني ساعات، بعد أن قالت جماعة حزب الله في وقت متأخر من أمس الثلاثاء إنها أطلقت “وابلا كبيرا من الصواريخ”، بالإضافة إلى طائرات مسيرة ونيران مدفعية، على إسرائيل في واحدة من الهجمات الصاروخية الأكثر كثافة منذ بداية الحرب. وقالت مصادر أمنية لبنانية إن أول دفعة شملت ما يقرب من 100 صاروخ.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الضربات الاستباقية أضعفت هجوم حزب الله، وإنه أكمل موجة من الضربات خلال الليل استهدفت البنية التحتية للجماعة في لبنان.

وأصابت الغارات الجوية في بيروت مباني تقع على مسافة قريبة من وسط المدينة الذي أعيد إعماره بعد الحرب الأهلية التي استمرت من عام 1975 إلى عام 1990، ومن مقر الحكومة اللبنانية.

والمناطق المستهدفة هي أحياء في بيروت لها تركيبة سكانية مختلطة على مر التاريخ، إذ يقطنها عدد كبير من المسلمين الشيعة، وتتمتع فيها جماعة حزب الله وحركة أمل المتحالفة معها بنفوذ سياسي.

وذكرت قناة المنار التابعة لحزب الله أن مدير البرامج السياسية بها، الإعلامي محمد شري، قتل مع زوجته في إحدى الغارات في حي زقاق البلاط.

* استهداف مؤسسة مالية تابعة لحزب الله

قال الجيش الإسرائيلي في البيان إنه “ضرب مواقع” لمؤسسة (القرض الحسن) المالية التي تديرها جماعة حزب الله في بيروت وإن البحرية الإسرائيلية استهدفت مقاتلين من حزب الله في المدينة، ولم يذكر البيان مواقع محددة.

وقال أبو خليل، وهو من سكان بيروت، إنه ساعد الناس على الفرار من المنازل في حي الباشورة بعد أن أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي يشير إلى أنه سيضرب المبنى المؤلف من عشرة طوابق، قبل أن يدمره بضربة جوية.

وقال لرويترز “الإسرائيلي صار موضوعه موضع بس أذى، غير الأذى ما عنده الإسرائيلي”.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في تحذير نشره على مواقع التواصل الاجتماعي قبل الفجر أنه سيستهدف ما وصفه بأنه منشأة تابعة لحزب الله في المنطقة. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في الغارة التي استهدفت الباشورة فجرا.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تحذيرات قبل الغارات الثلاث الأخرى.

ودمرت غارة جوية في حوالي الساعة 1:30 صباحا بالتوقيت المحلي (2330 بتوقيت جرينتش) عدة طوابق من مبنى سكني في حي زقاق البلاط في بيروت، ودمرت غارة في حي البسطة المجاور طابقين على الأقل من أحد المباني في التوقيت نفسه تقريبا.

وفي حوالي الساعة 5:30 صباحا بالتوقيت المحلي (0330 بتوقيت جرينتش)، دمرت غارة أعنف مبنى كاملا في حي الباشورة.

أما الضربة الرابعة فوقعت حوالي الساعة 8:00 صباحا (0600 بتوقيت جرينتش) ودمرت طابقا في مبنى ثان في زقاق البلاط، على بعد حوالي 50 مترا من موقع الضربة السابقة.

ولم ترد أنباء عن وقوع أي قتلى في إسرائيل جراء هجمات حزب الله. وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين إسرائيليين في جنوب لبنان.

وقالت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان اليوم الأربعاء إنها رصدت “تبادلا كثيفا لإطلاق النار وتكثيفا للعمليات الجوية والبرية وزيادة في وجود القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية” خلال الليل.

(شارك في التغطية أحمد الكردي من بيروت وستيفن شير من القدس وإيناس العشري من القاهرة وجنى شقير وتالا رمضان من دبي – إعداد دعاء محمد وأميرة زهران وعبدالحميد مكاوي للنشرة العربية – تحرير محمد اليماني )