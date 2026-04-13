إسرائيل تكثف هجومها على بلدة حدودية لبنانية قبيل محادثات في أمريكا

من ليلى بسام ستيفن شير جنى شقير

بيروت/القدس 13 أبريل نيسان (رويترز) – شنت القوات الإسرائيلية هجوما اليوم الاثنين للاستيلاء على بلدة رئيسية في جنوب لبنان من مقاتلي جماعة حزب الله المتحصنين فيها، وذلك في تصعيد متواصل ضد الجماعة المدعومة من إيران قبل يوم من محادثات تاريخية بين ممثلين عن الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية.

ومع استعداد سفيري لبنان وإسرائيل لدى الولايات المتحدة للاجتماع غدا الثلاثاء في واشنطن، قال وزير الخارجية اللبناني إن بيروت ستستخدم المفاوضات المباشرة للضغط من أجل وقف إطلاق النار في الحرب التي صعبت من الجهود الدبلوماسية الواسعة لوقف الصراع في الشرق الأوسط.

لكن التوقعات بشأن الاجتماع، وهو لقاء نادر وجها لوجه بين بلدين رسميا في حالة حرب، تراجعت بسبب تصريحات إسرائيل بأنها لن تناقش وقف إطلاق النار، في حين اعترض حزب الله على التفاوض مع إسرائيل، مما يعكس التوتر السياسي المتفاقم بشدة داخل لبنان.

وعلى الأرض في جنوب لبنان، ذكر متحدث عسكري إسرائيلي ومصادر أمنية لبنانية أن الجيش الإسرائيلي طوق بلدة بنت جبيل الواقعة على الحدود مباشرة وبدأ هجوما بريا هناك.

وقالت المصادر اللبنانية إن مقاتلي حزب الله المتحصنين داخل البلدة مستعدون للقتال حتى الموت، مشيرة إلى الأهمية الاستراتيجية والرمزية لبلدة بنت جبيل، التي تعد معقلا لحزب الله وبوابة للقرى المحيطة.

* إسرائيل تسعى لتأمين حدودها

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن السيطرة العملياتية الكاملة على بنت جبيل ستتحقق في غضون أيام، وإن عددا قليلا فقط من المسلحين لا يزالون في المنطقة.

وقال حزب الله أمس الأحد إنه هاجم القوات الإسرائيلية في بنت جبيل والمنطقة المحيطة بها بالصواريخ ونيران المدفعية والطائرات المسيرة المفخخة.

وذكر مسؤول أمني أجنبي مقيم في لبنان أن الاستيلاء على بنت جبيل سيمنح إسرائيل سيطرة أفضل على كامل الشريط الحدودي الجنوبي الشرقي للبنان، تاركة المنطقة الغربية من المنطقة الحدودية، التي تتكون في معظمها من غابات ويصعب إخلائها.

واشتبكت جماعة حزب الله مع إسرائيل دعما لإيران في الثاني من مارس آذار، مما دفع إسرائيل لشن هجوم تقول السلطات اللبنانية إنه أسفر عن مقتل أكثر من ألفي شخص وإجبار أكثر من مليون آخرين على النزوح من منازلهم.

وتقول إسرائيل إنها تريد بسط سيطرتها على جنوب لبنان حتى نهر الليطاني، الذي يصب في البحر المتوسط على بعد حوالي 30 كيلومترا من حدود إسرائيل.

* معارضة شيعية للمحادثات

قالت إسرائيل والولايات المتحدة إن وقف إطلاق النار الهش بين طهران وواشنطن لا يشمل لبنان، لكن رئيس وزراء باكستان، وهو وسيط رئيسي، قال إن الهدنة ستشمل لبنان.

وبينما لم يتوقف القتال في لبنان، لم تشن إسرائيل أي غارات جوية على بيروت منذ يوم الأربعاء، عندما قصفت العاصمة خلال هجوم أسفر عن مقتل مئات الأشخاص في أنحاء البلاد.

ويستضيف السفير الأمريكي في لبنان ميشال عيسى الاجتماع الذي ترعاه واشنطن غدا الثلاثاء بين السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر ونظيرته اللبنانية ندى حمادة معوض.

وقال وزير الثقافة اللبناني غسان سلامة في مقابلة مع تلفزيون الجديد اللبناني أمس الأحد إن ما سيحدث غدا ليس مفاوضات إنما محادثات تقتصر على بند واحد وهو وقف إطلاق النار وإن هذا ما فوضت السفيرة اللبنانية لنقاشه فقط.

وقالت السفارة الإسرائيلية في واشنطن الأسبوع الماضي إن المحادثات ستشكل بداية “مفاوضات سلام رسمية” وإن إسرائيل رفضت مناقشة وقف إطلاق النار مع حزب الله.

وقال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، وهو عضو في حزب القوات اللبنانية المعادي بشدة لحزب الله، إن لبنان يسعى عبر مفاوضات مباشرة مع إسرائيل إلى الوصول لوقف لإطلاق النار.

وكتب رجي على منصة إكس إنه أجرى اتصالا مع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، وقال “شددت على أن إرساء هذا المسار قد كرس فعليا الفصل بين الملف اللبناني والمسار الإيراني”.

وقال مصدر سياسي لبناني كبير إن المحادثات تجري دون أي إجماع وطني لأن حزب الله وحليفه الشيعي، رئيس مجلس النواب نبيه بري، يعارضان إجراء مفاوضات قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وذكر مصدر آخر مطلع على موقفهما أن لبنان لا ينبغي أن يجلس إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل بينما “يقتل شعبنا”.

(شاركت في التغطية مايا الجبيلي من بيروت ورامي أيوب من القدس – إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير سامح الخطيب)