إسرائيل قتلت أربعة فلسطينيين قالت إنهم خرجوا من نفق في رفح

أكد الجيش الإسرائيلي الاثنين قتل أربعة مسلحين فلسطينيين عند خروجهم من نفق في رفح في جنوب قطاع غزة وإطلاق النار على جنوده، وهو ما اعتبره انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار.

وما زالت الهدنة التي أُبرمت بعد عامين من بدء الحرب تتخللها خروقات كثيرة، في ظل تبادل الطرفين الاتهامات بانتهاكها.

وذكر الجيش في بيان أن قتل المسلحين الأربعة الذين “خرجوا من نفق وأطلقوا النار على جنودنا” متحدثا عن “انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار”. ولم تُسجل إصابات بين الجنود.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن جنوده “يواصلون عملياتهم في المنطقة لتحديد مواقع جميع الإرهابيين داخل شبكة الأنفاق والقضاء عليهم”.

ما زال لدى حماس مقاتلون محاصرون في الأنفاق تحت منطقة يحتلها الجيش الإسرائيلي بالقرب من معبر رفح مع مصر، والمنفذ الوحيد لسكان القطاع إلى العالم الخارجي الذي بقي مغلقا بصورة شبه كاملة منذ أيار/مايو 2024.

ووافقت إسرائيل على إعادة فتح المعبر الحدودي في 2 شباط/فبراير، لكن بشكل محدود جدا. ولم يعبره سوى نحو 200 فلسطيني في كلا الاتجاهين خلال الأسبوع الماضي، معظمهم من المرضى أو الجرحى الذين نُقلوا إلى مصر برفقة أفراد من عائلاتهم، أو من السكان العائدين بعد تلقي العلاج الطبي.

وتمثل إعادة فتح المعبر فرصة نادرة لتلقي العلاج في مصر أو في أي مكان آخر بالنسبة لآلاف الفلسطينيين المرضى والجرحى المحاصرين في القطاع المدمر.

وقال مدير مجمع الشفاء الطبي محمد أبو سلمية الأسبوع الماضي إن حوالى 20 ألف مريض في غزة بحاجة ماسة للعلاج، من بينهم 4500 طفل.

تسيطر إسرائيل على أكثر من نصف قطاع غزة. وهي تشن منذ إعلان وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/أكتوبر، غارات دامية تقول إنها رد على انتهاك الاتفاق. ومن ثم، مازال قطاع غزة ما زال يشكل منطقة خطرة.

الأربعاء الماضي، أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة سقوط 24 شخصا بينهم أطفال جراء قصف جوي ومدفعي إسرائيلي، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه وجه ضربات “دقيقة” بعد استهداف أحد جنوده وقضى على عدد من المقاتلين الفلسطينيين.

– “السلاح لا يستخدم” –

وأكدت وزارة الصحة في قطاع غزة الإثنين أن 581 شخصا قتلوا منذ إبرام اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر. وأكد الجيش مقتل أربعة من جنوده خلال الفترة نفسها.

وما زالت المنظمات الإغاثية تحذر من وضع إنساني كارثي في قطاع غزة الذي لم تسمح إسرائيل بعد بدخول المساعدات إليه، عدا عن تقييد حركة المرضى ومرافقيهم.

الأحد، أفاد مسؤولون في قطاع غزة بمغادرة نحو 180 فلسطينيا عبر معبر رفح منذ إعادة فتحه الأسبوع الماضي.

جاء فتح المعبر جزئيا مع إعلان بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار التي تنص على نزع سلاح حماس، والانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي، ونشر قوة استقرار دولية تهدف إلى المساعدة في تأمين غزة وتدريب وحدات شرطة فلسطينية.

ولطالما أكدت حركة حماس على أن نزع سلاحها “خط أحمر”، لكنها بدأت الحديث عن إمكانية تسليمه إلى سلطة فلسطينية مستقلة.

ويقول مسؤولون إسرائيليون إن حماس ما زال لديها نحو 20 ألف مقاتل وقرابة 60 ألف بندقية كلاشنيكوف في قطاع غزة.

وقال القيادي البارز في الحركة خالد مشغل الأحد إن الطرح المقبول للسلاح هو التوصل الى ضمان أن “هذا السلاح لا يُستخدم ولا يُستعرض به”.

اندلعت الحرب بعد هجوم حماس المباغت على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، الذي أسفر عن مقتل 1221 شخصا، وفقا لحصيلة تستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وحولت الحرب التي شنتها إسرائيل عقب الهجوم قطاع غزة إلى أنقاض والغالبية العظمى من سكانه إلى نازحين. وخلفت الغارات والقصف الإسرائيلي خلال أكثر من عامين أكثر من 72032 قتيلا، وفقا لوزارة الصحة في غزة والتي تعتبر الأمم المتحدة أرقامها موثوقة.

