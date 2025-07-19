The Swiss voice in the world since 1935
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

إسرائيل لن تجدد تأشيرة دخول مسؤول إنساني رفيع المستوى بالأمم المتحدة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

واشنطن (رويترز) – قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة يوم الجمعة إن إسرائيل رفضت تجديد تأشيرة دخول جوناثان ويتال، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مضيفة أن هناك تهديدات متزايدة بتقليص إمكانية الوصول إلى المدنيين الذين يعانون.

وقالت إيري كانيكو، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن تأشيرات دخول موظفي الأمم المتحدة تم تجديدها في الآونة الأخيرة لفترات أقصر من المعتاد، كما تم رفض طلبات العديد من الوكالات بالدخول إلى غزة. وقالت كانيكو إن التصاريح الممنوحة للموظفين الفلسطينيين لدخول القدس الشرقية تم حجبها أيضا.

يتعرض قطاع غزة لهجوم عسكري إسرائيلي مدمر في أعقاب الهجوم الدموي الذي شنه مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أكتوبر تشرين الأول 2023. وتتعرض إسرائيل لانتقادات متزايدة من الأمم المتحدة خلال حربها على غزة والتي أدت إلى نزوح جميع سكان القطاع وتسببت في أزمة جوع.

وقالت كانيكو “في الأسبوع الماضي، تم إبلاغنا أن السلطات الإسرائيلية لن تمدد تأشيرة رئيس مكتبنا الحالي جوناثان ويتال إلى ما بعد أغسطس. جاء ذلك مباشرة بعد التصريحات التي أدلى بها في مؤتمر صحفي حول مقتل أشخاص يتضورون جوعا أثناء محاولتهم الوصول إلى الطعام”.

ولم ترد بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة حتى الآن على طلب التعليق. وكانت إسرائيل قد رفضت من قبل انتقادات الأمم المتحدة ووصفتها بأنها منحازة.

اندلعت أحدث إراقة للدماء في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود في أكتوبر تشرين الأول 2023 عندما هاجمت حماس إسرائيل وقتلت 1200 شخص واحتجزت حوالي 250 رهينة، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.

وتقول سلطات الصحة في غزة إن الهجوم العسكري الإسرائيلي اللاحق على غزة أسفر عن مقتل أكثر من 58 ألف فلسطيني. كما أدى إلى اتهامات بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية وارتكاب جرائم حرب في المحكمة الجنائية الدولية. وتنفي إسرائيل هذه الاتهامات.

ويقول مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه سجل ما يقرب من 900 حالة قتل خلال الأسابيع الستة الماضية بالقرب من مواقع توزيع المساعدات وقوافل المساعدات في غزة.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بولين توروبان

هل هاجرت إلى سويسرا؟ وما هي تجاربك؟

ما الظروف التي رافقت هجرتك إلى سويسرا؟ وما الأسباب التي دفعتك إلى البقاء أو الرحيل؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
18 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما مدى أهمية الموارد المشتركة في عالم اليوم؟

هل ما تزال الموارد المشتركة مهمة في ظل الاقتصاد العالمي والعولمة؟

شارك في الحوار
6 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
54 إعجاب
60 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية