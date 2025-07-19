إسرائيل لن تجدد تأشيرة دخول مسؤول إنساني رفيع المستوى بالأمم المتحدة

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واشنطن (رويترز) – قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة يوم الجمعة إن إسرائيل رفضت تجديد تأشيرة دخول جوناثان ويتال، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مضيفة أن هناك تهديدات متزايدة بتقليص إمكانية الوصول إلى المدنيين الذين يعانون.

وقالت إيري كانيكو، المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن تأشيرات دخول موظفي الأمم المتحدة تم تجديدها في الآونة الأخيرة لفترات أقصر من المعتاد، كما تم رفض طلبات العديد من الوكالات بالدخول إلى غزة. وقالت كانيكو إن التصاريح الممنوحة للموظفين الفلسطينيين لدخول القدس الشرقية تم حجبها أيضا.

يتعرض قطاع غزة لهجوم عسكري إسرائيلي مدمر في أعقاب الهجوم الدموي الذي شنه مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أكتوبر تشرين الأول 2023. وتتعرض إسرائيل لانتقادات متزايدة من الأمم المتحدة خلال حربها على غزة والتي أدت إلى نزوح جميع سكان القطاع وتسببت في أزمة جوع.

وقالت كانيكو “في الأسبوع الماضي، تم إبلاغنا أن السلطات الإسرائيلية لن تمدد تأشيرة رئيس مكتبنا الحالي جوناثان ويتال إلى ما بعد أغسطس. جاء ذلك مباشرة بعد التصريحات التي أدلى بها في مؤتمر صحفي حول مقتل أشخاص يتضورون جوعا أثناء محاولتهم الوصول إلى الطعام”.

ولم ترد بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة حتى الآن على طلب التعليق. وكانت إسرائيل قد رفضت من قبل انتقادات الأمم المتحدة ووصفتها بأنها منحازة.

اندلعت أحدث إراقة للدماء في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود في أكتوبر تشرين الأول 2023 عندما هاجمت حماس إسرائيل وقتلت 1200 شخص واحتجزت حوالي 250 رهينة، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.

وتقول سلطات الصحة في غزة إن الهجوم العسكري الإسرائيلي اللاحق على غزة أسفر عن مقتل أكثر من 58 ألف فلسطيني. كما أدى إلى اتهامات بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية وارتكاب جرائم حرب في المحكمة الجنائية الدولية. وتنفي إسرائيل هذه الاتهامات.

ويقول مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه سجل ما يقرب من 900 حالة قتل خلال الأسابيع الستة الماضية بالقرب من مواقع توزيع المساعدات وقوافل المساعدات في غزة.