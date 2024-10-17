إسقاط جوي لمساعدات إماراتية على قطاع غزة

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أعلنت الإمارات تنفيذ الإسقاط الجوي الـ51 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على قطاع غزة، ليبلغ إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ بدء عملية “طيور الخير” إلى 3463 طنا، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات.

وقالت الوكالة إن المساعدات شملت “مواد غذائية وإمدادات ضرورية لمواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها سكان القطاع، وذلك في إطار الدعم الانساني المتواصل الذي تقوم به دولة الإمارات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة”.

وأوضحت الوكالة أن “عمليات الإسقاط توقفت لفترة بسبب الأوضاع الأمنية في المنطقة ويعد ذلك إجراء وقائيا لضمان سلامة الفرق والمنشآت والمعدات وتعزيز الإجراءات الأمنية”.

أم/بم