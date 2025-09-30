The Swiss voice in the world since 1935
إضراب جديد في قطاع النفط يُنذر بأزمة وقود في نيجيريا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

يُهدّد إضراب دعت إليه إحدى أبرز نقابات قطاع النفط في نيجيريا، هو الثاني خلال شهر، بتعطيل إمدادات البنزين والوقود، في حين تتواصل المفاوضات برعاية حكومية الثلاثاء.

بدأت الأزمة الجمعة عندما اتهمت رابطة مسؤولي النفط والغاز الطبيعي في نيجيريا (بينغاسان) إدارة مصفاة دانغوتي الجديدة بصرف 800 عامل محلي بسبب انضمامهم إلى نقابة عمالية، واستبدالهم بألفي عامل من الهند.

لكن إدارة مصفاة دانغوتي، وهي أكبر مصفاة في إفريقيا، نفت هذه الاتهامات ووصفتها بأنها مجرّد “أكاذيب”، مؤكدة أنّها صرفت عددا قليلا فقط من الموظفين لأنّهم قاموا بـ”أعمال تخريب”، من دون ذكر رقم دقيق.

إلى جانب الإضراب، أعلنت النقابة عن قطع إمدادات النفط الخام والغاز عن المصفاة، وهو ما تطعن فيه دانغوتي قضائيا.

وحاصر عدد من المضربين أيضا مكاتب شركة النفط الوطنية النيجيرية (نيجيريان ناشونال بيتروليوم كوربوريشن) وهيئات تنظيم قطاع الطاقة، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقال ناطق باسم دانغوتي لوكالة فرانس برس إنّ المفاوضات التي ترعاها الحكومة لا تزال مستمرة حتى الثلاثاء.

قبل افتتاح مصفاة دانغوتي التي يديرها القطاع الخاص وتبلغ طاقتها الإنتاجية 650 ألف برميل يوميا، عام 2024، كانت نيجيريا تضطر إلى استيراد معظم احتياجاتها من الوقود، رغم كونها منتجا رئيسيا للنفط.

وبعد سنوات من الإهمال وسوء الإدارة في مصافي النفط المملوكة للدولة، كان من المفترض أن يُخفّض هذا الموقع أسعار البنزين للمستهلكين. لكنه عطّل أيضا مسار الفاعلين في هذه الدولة النفطية حيث يستشري الفساد، فيما وُجّهت انتقادات لدانغوتي بسبب أساليبها المعادية للنقابات.

كنرو/رك/ب ق

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

