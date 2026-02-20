The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

إطلاق اسم دونالد ترامب قريبا على مطار في فلوريدا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

يطلق اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب قريبا على مطار في فلوريدا، بعد أن وافق المجلس التشريعي للولاية الخميس على مشروع قانون يقترح هذا التغيير. 

ويسعى ترامب، قطب العقارات الذي يحمل عدد من المباني حول العالم اسمه، إلى ترك بصمته في البلاد عبر حملة غير مسبوقة لإعادة تشكيل صورتها ومعالمها العمرانية.

وتُظهر سجلات الولاية أن المجلس التشريعي لولاية فلوريدا الذي يشكل الجمهوريون غالبية أعضائه، وافق على مشروع قانون لإعادة تسمية مطار بالم بيتش الدولي ليصبح “مطار الرئيس دونالد جاي. ترامب الدولي”. 

ومن المتوقع أن يوقع الحاكم رون ديسانتيس، الذي كان معارضا لترامب، على القانون. 

ويقع المطار في بالم بيتش، المدينة المعروفة بشواطئها الرملية وعقاراتها الفاخرة، على بُعد دقائق فقط من دارة ترامب “مارالاغو”. 

كما يتطلب تغيير اسم المطار موافقة إدارة الطيران الفدرالية. 

وبذلك سيصبح المطار أحدث مؤسسة تُعاد تسميتها باسم ترامب. 

وكان مجلس إدارة مركز كينيدي، الذي اختار الرئيس أعضاءه بعناية، صوت في كانون الأول/ديسمبر على تغيير اسم المجمع الفني الذي يعدّ نصبا يخلّد ذكرى الرئيس الراحل جون إف. كينيدي، ليصبح “مركز ترامب-كينيدي”. 

وسعى ترامب أيضا إلى تغيير اسم محطة بن في نيويورك ومطار دلس الدولي في واشنطن إلى اسمه، وفقا لتقارير إعلامية أميركية، إلا أن هذه المساعي قوبلت بالرفض. 

كما أكدت وزارة الخزانة الأميركية صحة تقارير أفادت بإعداد مسودات لعملة نقدية تذكارية من فئة دولار واحد تحمل صورة ترامب، رغم وجود قوانين تمنع عرض صورة رئيس في منصبه أو على قيد الحياة على العملات.

بور-لغا/غد/دص

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية