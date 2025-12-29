إطلاق برنامج لإعادة تأهيل النزلاء في المؤسسة العقابية والإصلاحية برأس الخيمة

أعلنت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة في الإمارات إطلاق برنامج متكامل يهدف إلى إعادة تأهيل وتمكين النزلاء في المؤسسة العقابية والإصلاحية في رأس الخيمة، وذلك وفق نهج قائم على التقييم واستخدام أفضل الممارسات الدولية في مجالات التأهيل وإعادة الدمج المجتمعي، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الإثنين.

ويجسد البرنامج التزام المؤسسة بدعم مسارات التعليم، والتدريب المهني، والصحة النفسية، مع توفير مسارات عملية تمكّن النزلاء من الاندماج الإيجابي في المجتمع بعد الإفراج، بحسب ما ذكرت الوكالة.

وأوضحت الوكالة أنّ البرنامج “يقدم نهجاً مبتكراً لإعادة التأهيل، يعالج عدداً من الأسباب الجوهرية للعودة إلى الجريمة وخفض معدلاتها والرجوع إليها”.

ويحظى البرنامج الذي بدأ تنفيذه ويستمر على مدار ثمانية عشر شهراً، بدعم من عدد من الشركاء، ويسعى إلى تعزيز استقرار الأسرة، ودعم التماسك الاجتماعي، وتحسين أمن المجتمع بوجهٍ عام، بحسب المصدر عينه.

