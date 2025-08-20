إطلاق كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور اعتبارا من موسم 2025 – 2026

اعتمد اتحاد الإمارات تنظيم بطولة “كأس الإمارات العالمي لسباقات الصقور – التلواح” سنويا في مختلف القارّات، اعتبارا من موسم 2025 – 2026، بحسب ما أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي الأربعاء.

ونُفذت الخطوة بتوجيهات نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وبرعاية النائب الثاني لحاكم دبي رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور رئيس اتحاد الإمارات للصقور الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وتُعد هذه البطولة الأولى من نوعها التي تحمل اسم الإمارات وتُقام خارجها، بعد منح حق استضافتها للدولة الأكثر جهوزا وتوافقا مع المعايير والشروط الخاصة بالبطولة في نطاق دول أعضاء الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور.

