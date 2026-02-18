إعادة تسمية تاكايتشي رئيسة لوزراء اليابان بعد فوز حزبها بالانتخابات

أعاد مجلس النواب الياباني الأربعاء تسمية ساناي تاكايتشي رسميا رئيسةً للوزراء، بعد عشرة أيام من الفوز التاريخي الساحق الذي حققه حزبها في الانتخابات.

وكانت تاكايتشي البالغة 64 عاما أول امرأة تتولى منصب رئيسة الوزراء في اليابان في تشرين الأول/أكتوبر، وفاز حزبها، الحزب الليبرالي الديموقراطي، بغالبية الثلثين في مجلس النواب في الانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت في 8 شباط/فبراير، إذ حصد 315 مقعدا.

وهذه النتيجة التي حققها الحزب الليبرالي الديموقراطي هي الأفضل في تاريخه، في حين نال شريكه حزب الابتكار الياباني 36 مقعدا، ما يمنح الائتلاف الحاكم 351 نائبا في البرلمان المكون من 465 مقعدا.

وفي البرلمان السابق، كانت حصة الحزب الليبرالي الديموقراطي تبلغ 198 مقعدا والابتكار 34.

وقالت تاكايتشي إنها تسعى إلى تعزيز قدرات الجيش الياباني، ما قد يفاقم توتر العلاقات مع الصين، كذلك تواجه ضغوطا لإنعاش الاقتصاد المتعثر.

وشهدت الانتخابات أيضا زيادة حزب سانسيتو المناهض للهجرة مقاعده من مقعدين إلى 15، وفقاً للنتائج.

وتعرض تحالف الإصلاح الوسطي المعارض الذي يضم الحزب الديموقراطي الدستوري وحزب كوميتو، الشريك السابق للحزب الليبرالي الديموقراطي، لانتكاسة كبيرة، إذ فاز ب49 مقعدا فقط بعد أن كانت حصيلته 167 مقعدا في البرلمان السابق.

