إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران تلوح في الأفق بعد فشل تأجيلها

reuters_tickers

7دقائق

من جون أيريش وباريسا حافظي ورودريجو كامبوس وميشيل نيكولز

الأمم المتحدة (رويترز) – قالت مبعوثة بريطانيا إلى الأمم المتحدة يوم الجمعة إن من المزمع إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران يوم السبت، وذلك بعد فشل مسعى روسي وصيني في مجلس الأمن الدولي لإرجاء إعادة فرض العقوبات، ما دفع طهران إلى التحذير من أن الغرب يتحمل مسؤولية أي عواقب.

ومن المرجح أن يفاقم قرار قوى غربية إعادة فرض العقوبات التوتر مع طهران التي حذرت بالفعل من أن التحرك سيقابل برد قاس وسيفتح الباب أمام التصعيد.

وفشل المسعى الروسي والصيني لإرجاء إعادة فرض العقوبات على إيران في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، والمؤلف من 15 دولة عضوا، بعد أن دعمت أربع دول فحسب مشروع القرار.

وقالت باربرا وود مبعوثة بريطانيا إلى الأمم المتحدة بعد التصويت “لا يملك هذا المجلس الضمانات اللازمة بوجود مسار واضح نحو حل دبلوماسي سريع”.

وأضافت “استوفى المجلس الخطوات الضرورية لعملية إعادة فرض العقوبات المنصوص عليها في القرار 2231، وعليه، فإن عقوبات الأمم المتحدة التي تستهدف تخصيب إيران (لليورانيوم) سيعاد فرضها نهاية هذا الأسبوع”.

* إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران السبت

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لمجموعة من الصحفيين والمحللين إن طهران ليس لديها نية الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي ردا على إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.

وأضاف “إيران لن تسعى أبدا إلى امتلاك أسلحة نووية… نحن مستعدون تماما للشفافية بشأن اليورانيوم عالي التخصيب الذي لدينا”.

ومن المقرر إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران اعتبارا من يوم السبت في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (عند منتصف الليل بتوقيت جرينتش) وذلك بعد أن أطلقت ثلاث دول هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة باسم الترويكا الأوروبية، عملية مدتها 30 يوما متهمة طهران بانتهاك الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي يهدف إلى منعها من تطوير أسلحة نووية.

وتنفي إيران سعيها لتطوير أسلحة نووية.

وقال دبلوماسيون إن الاقتراح الروسي والصيني بتأجيل فرض العقوبات لمدة ستة أشهر لم يكن من المرجح أن يحظى بالموافقة، بعد أن فشلت المحادثات التي جرت في الآونة الأخيرة بين إيران والترويكا الأوروبية في كسر حالة الجمود.

وصوتت تسع دول برفض المقترح، في حين امتنعت دولتان عن التصويت.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن إيران استدعت يوم السبت سفراءها لدى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا للتشاور بعد تفعيل الدول الأوروبية آلية إعادة فرض العقوبات في خطوة وصفتها وسائل الإعلام بأنها “لامسؤولة”.

واتهم نائب المبعوث الروسي إلى الأمم المتحدة قوى الغرب بتقويض المسار الدبلوماسي.

* إيران: أمريكا خانت الدبلوماسية والترويكا الأوروبية دفنتها

قال عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني لمجلس الأمن الدولي “خانت الولايات المتحدة الدبلوماسية، لكن الترويكا الأوروبية هي التي دفنتها”، وأضاف أن إعادة فرض العقوبات “باطلة قانونيا، ومتهورة سياسيا، ومعيبة من حيث الإجراءات”.

وقال للصحفيين بعد اجتماع مجلس الأمن “لن تموت الدبلوماسية أبدا، لكنها ستكون أصعب وأكثر تعقيدا من قبل”.

وعرضت الترويكا الأوروبية إرجاء إعادة فرض العقوبات لمدة تصل إلى ستة أشهر لإفساح المجال لعقد محادثات حول اتفاق طويل الأمد إذا سمحت إيران لمفتشي الأمم المتحدة بالدخول إلى منشآتها النووية وعالجت المخاوف بشأن مخزوناتها من اليورانيوم المخصب وانخرطت في محادثات مع الولايات المتحدة.

وقالت المبعوثة الأمريكية لدى مجلس الأمن إن إيران أخفقت في معالجة مخاوف الترويكا الأوروبية، مما يعني أن عودة العقوبات أمر لا مفر منه، لكن المبعوثة تركت الباب مفتوحا أمام الدبلوماسية.

وقالت فرنسا إن إعادة فرض العقوبات لا تعني نهاية الدبلوماسية.

ومن المقرر أن تدخل العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة حيز التنفيذ بأثر فوري يوم السبت، في حين سيعاد فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي في غضون أيام.

ويعاني الاقتصاد الإيراني بالفعل بسبب العقوبات المشددة التي أعيد فرضها منذ عام 2018 بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي خلال ولايته الأولى.

وستعيد العقوبات فرض حظر على الأسلحة وحظر على تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته وحظر على الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية وتجميد للأصول على مستوى العالم وحظر السفر على أفراد وكيانات إيرانية. كما ستؤثر العقوبات على قطاع الطاقة.

وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت سابق يوم الجمعة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قصفت بلاده منشآت نووية إيرانية مع الولايات المتحدة في يونيو حزيران، إن العالم ينبغي ألا يسمح لإيران بإعادة بناء برنامجيها النووي والعسكري.

وقال نتنياهو “أزلنا غمامة مظلمة كان من الممكن أن تودي بأرواح الملايين والملايين من البشر، ولكن سيداتي وسادتي، يتعين علينا أن نظل يقظين”.

وأضاف “يجب ألا نسمح لإيران بإعادة بناء قدراتها النووية العسكرية ومخزونها من اليورانيوم المخصب. يجب التخلص من هذه المخزونات ويجب إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران غدا”.

(إعداد بدور السعودي وحاتم علي ومحمد أيسم ومروة سلام ودعاء محمد للنشرة العربية)