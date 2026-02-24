إعادة-وزراء خارجية ينددون بقرارات إسرائيل بشأن الضفة الغربية

إسطنبول 24 فبراير شباط (رويترز) – ندد وزراء خارجية البرازيل وفرنسا وإسبانيا وتركيا ودول أخرى بالقرارات الإسرائيلية التي قالوا إنها توسع بشكل كبير من السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الضفة الغربية.

وقال البيان المشترك، الذي أصدرته وزارة الخارجية التركية في وقت متأخر من أمس الاثنين “التغييرات واسعة النطاق تعيد تصنيف الأراضي الفلسطينية على أنها ما يطلق عليها ’أراضي الدولة‘ الإسرائيلية، وتسرع من وتيرة الأنشطة الاستيطانية غير القانونية وترسخ الإدارة الإسرائيلية”.

ومن بين الدول الأخرى الموقعة على البيان السعودية ومصر وقطر، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.

ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي في 15 فبراير شباط على مزيد من الإجراءات لتشديد السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وتسهيل شراء المستوطنين للأراضي، وهي خطوة وصفها الفلسطينيون بأنها “ضم فعلي”.

وتعد الضفة الغربية من الأراضي التي يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة عليها في المستقبل. ويخضع جزء كبير منها للسيطرة العسكرية الإسرائيلية، مع حكم ذاتي فلسطيني محدود في بعض المناطق التي تديرها السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب.

وقال البيان المشترك إن المستوطنات والقرارات الرامية إلى تعزيزها تعد “انتهاكا صارخا للقانون الدولي” وخطوة نحو “ضم فعلي غير مقبول”.

وأضاف أن هذه المستوطنات تقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وتهدد أي احتمال حقيقي للتكامل الإقليمي.

