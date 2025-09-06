The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

إعدام رجل في إيران بتهمة الهجوم على قوات الأمن خلال احتجاجات 2022

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعدمت السلطات الإيرانية السبت رجلا أُدين بتنفيذ هجوم على قوات الأمن أسفر عن مقتل شخص خلال الاحتجاجات التي اندلعت في جميع أنحاء البلاد في العام 2022، وذلك بحسب ما أعلنت السلطة القضائية.

وحُكم على مهران بهراميان بالإعدام لإطلاقه النار على مركبة تابعة لقوات الأمن في مدينة سميرم في محافظة أصفهان في وسط البلاد، ما أسفر عن مقتل حارس الأمن محسن رضائي وإصابة آخرين، وفقا لموقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية.

ووقع الهجوم في 31 كانون الأول/ديسمبر 2022، خلال موجة الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني بعدما أوقتها الشرطة.

وأيّدت المحكمة العليا الحكم الصادر عن محكمة ثورية في أصفهان، وتمّ تنفيذه فجر السبت وفقا للإجراءات القانونية، بحسب ما أفاد ميزان أونلاين.

وأضاف الموقع أنّ المحكمة وجّهت إلى مهران بهراميان تهمة الحرابة وإطلاق النار على سيارة الأمن والتحريض على هجمات على مبانٍ حكومية وموظفين حكوميين.

وقُتل مئات الأشخاص خلال التظاهرات التي جرت في العام 2022، بما في ذلك عناصر من القوات الأمنية، كما أوقف الآلاف الذين تم إعدام العديد منهم.

وفي حزيران/يونيو، أعلن القضاء الإيراني إعدام عباس كوركوري شنقا، بعد إدانته بتهمة قتل سبعة أشخاص خلال الاحتجاجات.

وتحتل إيران المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد عمليات الإعدام، بعد الصين، وفقا لمنظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية.

بدم/ناش/غ ر

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
16 إعجاب
19 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
33 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أيلين إلسي

هل تفضل.ين التشخيص المبكّر؟ ولماذا؟

هل أردت يومًا أن تعرف مبكرًا ما إذا كنت معرّضًا للإصابة بمرض ما؟ وهل واجهت صعوبة في الحصول على تشخيص دقيق؟ أخبرنا عن قصتك.

شارك في الحوار
1 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية