مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

إعدام شخص دين بقتل شرطي في إيران (السلطة القضائية)

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أعدمت السلطات الإيرانية رجلا الأربعاء بعد إدانته بقتل عنصر في الشرطة وسط البلاد، بحسب ما أفادت وكالة “ميزان أونلاين” التابعة للسلطة القضائية.

وقالت إن “القاتل دهس عمدا قائدا في شرطة مدينة زرندية بسيارته بينما كان يوقف مهربين على جانب طريق سريع”.

ووقعت الحادثة يوم 30 أيار/مايو 2023 في محافظة مركزي، بحسب الوكالة.

وحُكم على المتهم بالإعدام بموجب قانون إيراني يطبق في قضايا القتل عندما تطلب عائلة الضحية عقوبة الإعدام.

وذكرت “ميزان أونلاين” أن “والدَي الضحية رفضا الصفح عن القاتل وتم تنفيذ حكم الإعدام في سجن ساوه هذا الصباح”.

تنفذ إيران ثاني أكبر عدد من عمليات الإعدام على مستوى العالم سنويا بعد الصين، بحسب مجموعات حقوقية بينها منظمة العفو الدولية.

وتطبق عقوبة الإعدام في إيران للجرائم الكبرى بما فيها القتل وتهريب المخدرات والاغتصاب والاعتداء الجنسي.

وفي كانون الأول/ديسمبر، أعدمت السلطات الإيرانية رجلا دين بالاعتداء على عشرات النساء في طهران.

اب/لين/الح

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
54 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: ماثيو آلّـن

كيف يمكننا منع احتكار الذكاء الاصطناعي من قبل الدول والشركات الكبرى؟

يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على حل العديد من مشكلات العالم، لكن قد تسعى الدول الأغنى والشركات التكنولوجية الكبرى إلى احتكار هذه الفوائد لمصلحتها الخاصة.

شارك في الحوار
26 إعجاب
23 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
32 إعجاب
30 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية