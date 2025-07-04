إعلام إيراني: هبوط أول شركة طيران دولية في مطار بطهران منذ تعليق الرحلات

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(رويترز) – أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) بأن فلاي دبي أصبحت أول شركة طيران دولية تهبط في مطار الإمام الخميني بطهران يوم الجمعة بعد انتهاء تعليق استمر 20 يوما للرحلات الجوية بسبب الهجمات الإسرائيلية على إيران.

وذكرت الوكالة أن وصول الرحلة رقم إف.زد 1930 التابعة للشركة التي تتخذ من الإمارات مقرا إلى أكبر مطارات إيران يمثل بداية العودة التدريجية للعمليات العادية في المجال الجوي الإيراني.

وفلاي دبي هي شركة طيران منخفض التكلفة وشقيقة لشركة طيران الإمارات.

ووصفت السلطات المحلية الهبوط بأنه مؤشر على استعادة الاستقرار وإدارة الأزمات بفاعلية في قطاع الطيران الإيراني.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن خدمات الركاب تمت وفقا لبروتوكولات السلامة والأمن الكاملة.

وتوقفت حركة الطيران الداخلي والدولي بعد الغارات الجوية الإسرائيلية وزيادة المخاوف الأمنية من عبور الأجواء الإيرانية.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن السلطات أعادت فتح المطارات الإيرانية أمام الرحلات الداخلية والدولية باستثناء مطارات مدينتي أصفهان وتبريز، كما جرى فتح المجال الجوي للبلاد أمام رحلات الترانزيت الدولية.