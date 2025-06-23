إعلام عن نائب وزير خارجية روسيا: إيران لها الحق الكامل في الدفاع عن نفسها

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موسكو (رويترز) – نقلت وكالات أنباء روسية رسمية عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قوله يوم الاثنين إن لإيران الحق الكامل في الدفاع عن نفسها واصفا الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وطهران بأنها “غير قابلة للكسر”.

وعندما سئل ريابكوف عما إذا كانت إيران قد طلبت مساعدة عسكرية من روسيا، قال لوكالة إنترفاكس إن موسكو تعمل مع إيران في مجالات متعددة، وإن الكشف عن مزيد من التفاصيل عن تعاونهما سيكون تصرفا غير مسؤول.