إعلان وقف إطلاق نار جديد في جنوب سوريا بعيد سلسلة ضربات إسرائيلية

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توصّلت السلطات السورية الأربعاء مع فصائل درزية في السويداء إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار، بعد اشتباكات دامية أوقعت أكثر من 300 قتيل، ودخلت اسرائيل على خطّها عبر شن سلسلة غارات قرب مقر الأركان العامة في دمشق.

يأتي ذلك بعدما حذّرت اسرائيل السلطة السورية الانتقالية الأربعاء، من “ضربات موجعة”، وتوعّد وزير دفاعها يسرائيل كاتس بأن الجيش الإسرائيلي سيعمل “بقوة” في جنوب سوريا “لتصفية القوات التي هاجمت الدروز حتى انسحابها الكامل”.

وأعلنت وزارة الداخلية مساء الاربعاء التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار في السويداء، يضم 14 بندا، ينص أبرزها على إيقاف كل العمليات العسكرية بشكل فوري وتشكيل لجنة مراقبة من الدولة السورية وشيوخ دروز للإشراف على عملية التنفيذ.

وسرعان ما أيّد شيخ العقل يوسف جربوع وهو واحد من ثلاث مرجعيات درزية بارزة في السويداء الاتفاق. لكن الشيخ البارز الآخر حكمت الهجري أعلن في بيان “ضرورة الاستمرار في الدفاع المشروع واستمرار القتال”.

ولا ينضوي الدورز الذين نأوا بأنفسهم إجمالا عن النزاع السوري منذ اندلاعه عام 2011، تحت مرجعية موحدة.

واندلعت الاشتباكات الأحد في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية بين مسلحين دروز وآخرين من البدو السنّة، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان، على خلفية عملية خطف طالت تاجر خضار درزيا واعقبتها عمليات خطف متبادلة.

ومع احتدام المواجهات، أعلنت القوات الحكومية الإثنين تدخّلها في المحافظة لفضّ الاشتباكات، لكن بحسب المرصد وشهود وفصائل درزية، فقد تدخلت هذه القوات إلى جانب البدو. وقبل وقف إطلاق النار الأربعاء، أعلنت السلطات الثلاثاء وقفا لإطلاق النار في مدينة السويداء، لكن الاشتباكات تواصلت رغم ذلك.

وتخللت المواجهات عمليات قتل وحرق ونهب للمنازل والمتاجر وانتهاكات، وفق شهادات سكان وناشطين والمرصد.

ومنذ اندلاع الاشتباكات الأحد، أحصى المرصد مقتل 69 مقاتلا درزيا، إضافة الى أربعين مدنيا، قُتل 27 منهم “بإعدامات ميدانية برصاص عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية”، مقابل 165 قتيلا من القوات الحكومية و18 مسلحا من البدو. كما قتل عشرة عناصر من القوات الحكومية جراء الغارات الإسرائيلية.

وتعهّدت الرئاسة السورية “محاسبة” مرتكبي “الانتهاكات”.

-غارات –

وبينما شهدت مدينة السويداء الأربعاء اشتباكات متقطعة، شنّت اسرائيل التي دخلت على خطّ المواجهة سلسلة غارات قرب مقر الأركان العامة وفي محيط قصر الرئاسة في دمشق. واعلنت ضرب أهداف عسكرية في جنوب سوريا.

ونددت الخارجية السورية الأربعاء بالغارات، معتبرة انها تشكّل “تصعيدا خطيرا”.

وكان وزير الدفاع الاسرائيلي يسرائيل كاتس حذّر في بيان الأربعاء من أنه “يجب على النظام السوري أن يترك الدروز في السويداء وشأنهم، وأن يسحب قواته” منها.

وقال إن الجيش الإسرائيلي “سيواصل مهاجمة قوات النظام حتى انسحابها من المنطقة وسيرفع قريبا مستوى الرد ضد النظام إذا لم يتم استيعاب الرسالة”.

وأعلن الجيش الاسرائيلي قصف “بوابة الدخول إلى مجمع الأركان العامة التابع للنظام السوري” في العاصمة. وقال في بيان آخر إنه ضرب “هدفا عسكريا” في محيط قصر الرئاسة.

وأفادت وزارة الصحة السورية بمقتل ثلاثة أشخاص على الأقلّ في الغارات الإسرائيلية في دمشق.

وأكد مسؤول عسكري إسرائيلي الأربعاء أن بعض قواته المتمركزة في قطاع غزة تستعد لإعادة التموضع على الحدود مع سوريا.

وأعلن الجيش الاسرائيلي أنه قرر “تعزيز عدد القوات في منطقة الحدود مع سوريا في منطقة السياج الأمني” في المنطقة الحدودية بين سوريا والجولان المحتلّ.

وحاول عشرات عبور الحدود الشديدة التحصين، كما شاهد مراسل فرانس برس في مجدل شمس، وهي بلدة ذات غالبية درزية تقع في الجولان السوري المحتلّ.

وقال الجيش الاسرائيلي إن قواته تعمل على “منع عملية التسلل وتفريق الحشود”.

وناشد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان صادر عن مكتبه الأربعاء المواطنين الدروز عدم عبور الحدود إلى سوريا.

وكرّرت اسرائيل التي تحتلّ جزءا من الجولان السوري، في الأيام الأخيرة، أنها لن تسمح بوجود عسكري في جنوب سوريا قرب حدودها.

-“فعل تخريب”-

وندّدت تركيا بالغارات الاسرائيلية على سوريا، معتبرة أن “هجمات اسرائيل على دمشق… تشكّل فعل تخريب ضد جهود سوريا في تأمين السلام والأمن والاستقرار”.

وقال وزير الخارجية الاميركي ماركو روبيو في حضور نظيره البحريني “نجري مناقشات مع الطرفين، مع كل الاطراف المعنيين، ونأمل أن نتوصل الى نتيجة، لكننا قلقون للغاية”.

ودعت فرنسا الأربعاء إلى وضع حد “للانتهاكات ضد المدنيين” في السويداء.

بدوره، ندد الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش بالضربات الاسرائيلية في سوريا.

وتواصلت الاشتباكات المتقطعة الأربعاء في السويداء التي انتشرت فيها القوات الحكومية الثلاثاء في محاولة لفرض سيطرتها على المدينة التي كانت بيد المقاتلين الدروز.

واتهمت وزارة الدفاع “مجموعات خارجة عن القانون” بمهاجمة قواتها داخل المدينة، مضيفة أنها “تتابع الرد على مصادر النيران”.

وشاهد مراسل لفرانس برس داخل المدينة نحو ثلاثين جثة، يعود بعضها لعناصر من السلطة وأخرى لمقاتلين بلباس مدني مع جعب عسكرية فيما كان الدخان يتصاعد من بعض أحياء المدينة على وقع دوي القصف المتقطع.

وعند المدخل الغربي للمدينة، شاهد مراسل آخر آليتين للأمن العام، تنقلان نحو تسع جثث لعناصر أمنية، بينما كان قادة يطلبون من العناصر إخلاء المكان.

ويقدّر تعداد الدروز في سوريا بنحو 700 ألف يعيش معظمهم في جنوب البلاد في محافظة السويداء خصوصا.

بور-لو/ب ق