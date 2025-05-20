إكسبو دبي تستضيف مهرجان النحل يومي 24 و25 أيار/مايو

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ينظم جناح “تيرّا” للاستدامة في مدينة إكسبو دبي مهرجان النحل يومي 24 و25 مايو الجاري، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام)، وذلك احتفاء باليوم العالمي للنحل الذي يصادف يوم 20 أيار/ مايو من كل عام.

ويتضمن المهرجان مجموعة من الفعاليات التفاعلية والتجارب التعليمية التي تسلط الضوء على أهمية النحل ودوره الحيوي في النظم البيئية، ضمن أجواء تثري السياحة العائلية وتعزز التوعية البيئية.

ويشمل المهرجان جلسات سرد قصصي حي، وورش عمل فنية عن بناء بيوت النحل وتصميم أعمال صديقة للبيئة، إضافة إلى عروض مباشرة لاستخراج العسل، وأنشطة تثقيفية وترفيهية للأطفال حول عالم الملقحات.

ويشكّل الحدث فرصة للزوّار للتفاعل ضمن مساحات مخصصة للتصوير، والمشاركة في تسمية “ملكة نحل تيرا”، إلى جانب فعالية فنية جماعية مستوحاة من عالم النحل، وسط بيئة تعليمية مبتكرة تجمع بين الترفيه والمعرفة.

م ل/