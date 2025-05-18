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إلغاء 130 رحلة في مطار باريس-أورلي بسبب عطل في برج المراقبة

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ألغيت 130 رحلة تقريبا الأحد في مطار باريس-أورلي بعد فرض قيود على حركة الملاحة الجوية بسبب عطل في برج المراقبة.

ونصف الرحلات التي تمّ إلغاؤها كانت ستنطلق من المطار، في حين كان النصف الآخر سيصل إليه، بحسب ما أفاد ناطق باسم هيئة مطارات باريس وكالة فرانس برس. وقد تمّ إلغاء حوالى 40 % من الرحلات المبرمجة ليوم الأحد والبالغ عددها 330 تقريبا.

وبعد ظهر الأحد، طلبت المديرية العامة للطيران المدني في فرنسا من الخطوط الجوية تخفيض رحلاتها في مطار باريس-أورلي حتّى نهاية يوم الأحد. 

وجاء في بيان صادر عن المديرية “بسبب عطل في تجهيزات المراقبة الجوية في برج أورلي في مطلع فترة بعد ظهر الأحد 18 أيار/مايو 2025، فرضت قيود على الملاحة الجوية بما فيها خفض كبير لعدد الرحلات”.

وأشارت المديرية في بيانها إلى أنها طلبت “من الخطوط الجوية خفض برنامج الرحلات بنسبة 40 % في مطار باريس-أورلي لنهاية اليوم” حتّى حظر الطيران عند الساعة 23,30.

وأكّدت أن “الفرق التقنية تعمل بكلّ طاقتها لعودة الأمور إلى طبيعتها في أقرب وقت”.

وأفاد مصدر في المطار وكالة فرانس برس بأن المشكلة سببها “عطل في الرادار”.

وقد تعذّر على مديرية الطيران تحديد موعد استئناف الحركة الطبيعية وإن كانت الاضطرابات ستمتدّ إلى الإثنين. 

والعام الماضي، عبر أكثر من 33 مليون مسافر في مطار باريس-أورلي، أي ما يوازي نصف عدد المسافرين في باريس-شارل ديغول، وفق أرقام هيئة مطارات باريس.

وفي آب/أغسطس الماضي، تعطّل نظام معالجة الحقائب في المدرج الرابع من من مطار باريس-أورلي لأكثر من 12 ساعة، ما أثّر على حوالى 10 آلاف مسافر في خضمّ العطلة الصيفية.

جول/م ن/ود

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