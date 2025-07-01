إيرادات قياسية تبلغ 10 مليارات جنيه للسياحة الموسيقية في بريطانيا

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أنفق السياح الذين حضروا عام 2024 حفلات أو مهرجانات موسيقية في المملكة المتحدة مبلغا قياسيا هو عشرة مليارات جنيه إسترليني (13,8 مليار دولار)، وفق دراسة أجرتها جمعية قطاع الموسيقى “يو كيه ميوزيك” ونُشرت الثلاثاء.

ويمثّل هذا المبلغ زيادة كبيرة عمّا كان عليه هذا الإنفاق عام 2023 وهو ثمانية مليارات جنيه إسترليني.

وأُنفق أكثر بقليل من نصف المليارات العشرة التي أُنفقت العام الفائت (5,1 مليارات جنيه إسترليني) على التذاكر والوجبات والنقل والإقامة، في حين أن البقية نفقات غير مباشرة (كالأمن والموردين).

وشكّلت حفلات تايلور سويفت، وكذلك تلك التي أحياها بروس سبرينغستين ودوا ليبا وأوليفيا رودريغو وتشارلي إكس سي إكس، الرافعة الرئيسية لهذا القطاع، إذ جذبت 23,5 مليون سائح، معظمهم بريطانيون، مقارنةً بـ19,2 مليون سائح في العام سنة 2025.

إلاّ أن “يو كيه ميوزيك” نبّهت إلى أن “قطاع الموسيقى البريطاني يواجه تحديات عدة تهدد مكانته العالمية، من بينها “ارتفاع تكاليف الجولات، وإغلاق قاعات الحفلات” في الأحياء، و”أزمة القدرة الشرائية”.

زاب/ب ح/جك