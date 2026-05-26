إيران: هجمات أمريكا انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار

26 مايو أيار (رويترز) – قالت إيران اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة انتهكت وقف إطلاق النار بقصف أهداف قرب مضيق هرمز، وهو ما يُحتمل أن يعقد جهود إنهاء الحرب.

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الضربات الأمريكية التي وقعت في إقليم هرمزجان بجنوب البلاد تمثل “انتهاكا صارخا” لوقف إطلاق النار الهشّ الذي بدأ منذ قرابة سبعة أسابيع. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات فجر اليوم الثلاثاء في الإقليم. وقالت واشنطن إن الضربات ذات طبيعة دفاعية، واستهدفت مواقع صواريخ وزوارق حاولت زرع ألغام.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن التفاوض على اتفاق لوقف الصراع ربما “يستغرق بضعة أيام”، وذلك بعد أن أشار الجانبان سابقا إلى إحراز تقدم فيما يتعلق بمذكرة تفاهم من شأنها وقف الحرب واستئناف الملاحة عبر مضيق هرمز، مع منح المفاوضين 60 يوما لمناقشة قضايا أكثر تعقيدا، منها البرنامج النووي الإيراني.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن المفاوضين الإيرانيين كانوا يضغطون خلال محادثات قطر لإدراج بند الإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول المجمدة في المذكرة.

* النفط يعاود الصعود

قال روبيو للصحفيين على متن طائرته في مدينة جايبور الهندية بعد الهجمات إن مضيق هرمز يجب أن يُفتح “بطريقة أو بأخرى”.

وتسببت الحرب، التي بدأت بضربات أمريكية وإسرائيلية على إيران في 28 فبراير شباط، في أزمة غير مسبوقة تتعلق بإمدادات النفط، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الخام والوقود والأسمدة والغذاء.

وانخفضت حركة المرور عبر مضيق هرمز، الذي كان يمر منه عادة نحو خمس التجارة العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال، إلى نسبة ضئيلة من مستواها المعتاد قبل بدء الحرب. وقال الحرس الثوري الإيراني إن 25 ناقلة نفط وسفنا أخرى عبرت المضيق بإذن منه على مدى الأربع والعشرين ساعة المنصرمة.

وارتفع خام القياس العالمي برنت 3.5 بالمئة تقريبا اليوم الثلاثاء إلى نحو 100 دولار للبرميل.

* شعارات

ذكر الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه يحتفظ بالحق في الرد، وأضاف أن وحدات الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة أمريكية، وأطلقت النار على طائرة مسيرة أخرى ومقاتلة قال إنها دخلت المجال الجوي الإيراني فوق منطقة الخليج.

وقال الزعيم الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي في تعليقات نشرها على قناته على تيليجرام بمناسبة موسم الحج “من الآن فصاعدا، ستكون شعارات ’الموت لأمريكا’ وكذلك ’الموت لإسرائيل’ هي شعارات الأمة الإسلامية والشعوب المضطهدة في العالم، وخاصة الشباب”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار إلى هذه الشعارات سابقا بوصفها أحد أسباب التحرك العسكري ضد إيران.

* أموال مجمدة

قال مسؤولون إيرانيون وأمريكيون إن المحادثات غير المباشرة أحرزت تقدما بشأن مذكرة تفاهم، أو اتفاق أولي، من شأنه أن يفضي إلى مزيد من المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف عاد إلى إيران بعد أن سعى إلى التوصل إلى اتفاق بشأن الإفراج عن نحو 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، وذلك ضمن مذكرة التفاهم.

ونقلت وكالة فارس للأنباء الإيرانية عن مصدر قوله إن الإفراج عن هذه الأموال هو آخر نقطة خلاف جدية تحول دون الانتهاء من مذكرة التفاهم.

وتطلب إيران أن يكون وقف الصراع في لبنان مشمولا في أي اتفاق مبدئي بشأن الحرب، إذ فشل وقف إطلاق النار الذي أعلن في منتصف أبريل نيسان في وقف القتال بين إسرائيل وجماعة حزب الله المدعومة من طهران.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان اليوم إن إسرائيل “تكثف عملياتها في لبنان”، مضيفا أن الجيش “ينفذ عمليات بقوات كبيرة في الميدان”.

* الاتفاق المبدئي

تشير مصادر إيرانية إلى أن الاتفاق الأولي يقتصر على إنهاء الحرب على جميع الجبهات، ووضع إطار عمل مدته 30 يوما بشأن حركة المرور عبر مضيق هرمز، وربما تقديم بعض الدعم المالي، على أن يتم التفاوض بشأن القضايا الأكثر تعقيدا مثل برنامج إيران النووي في مرحلة ثانية.

وأوردت رويترز أن إيران تسمح لبعض السفن بالمرور مع إعطاء الأفضلية للسفن المرتبطة بدول لها تحالفات أو علاقات وثيقة معها، وتعقد أيضا اتفاقيات ثنائية مع حكومات.

ويقول ترامب إن هدفه الرئيسي في الحرب هو منع إيران من صنع سلاح نووي باستخدام اليورانيوم عالي التخصيب. وتنفي طهران دوما وجود أي خطط لديها لفعل ذلك.

دعا ترامب مزيدا من الدول العربية والإسلامية، بما في ذلك السعودية، إلى الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم التي جرى التوصل إليها خلال ولايته الأولى وتهدف إلى تطبيع العلاقات بين تلك الدول وإسرائيل.

والموقف الثابت للسعودية هو أنها لن توقع على الاتفاقيات ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن خارطة طريق لإقامة دولة فلسطينية.

وقُتل آلاف في الصراع الأوسع نطاقا، ومعظمهم في لبنان وإيران. وفي إيران، أفادت مجموعة نتبلوكس لمراقبة الإنترنت باستعادة جزئية للاتصال بالإنترنت بعد انقطاع لقرابة 90 يوما.

(إعداد محمد عطية ومحمود رضا مراد وأميرة زهران ومحمود سلامة ومحمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)