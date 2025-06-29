إيران تبدي “شكوكا جدية” في احترام إسرائيل وقف إطلاق النار

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أعربت إيران الأحد عن “شكوك جدية” بشأن احترام إسرائيل لوقف إطلاق النار الساري منذ 24 حزيران/يونيو بعد حرب استمرّت 12 يوما بين البلدَين.

من جهة أخرى، نددت عدة دول بينها الولايات المتحدة وألمانيا، الأحد بـ”تهديدات” بالقتل أوردتها صحيفة إيرانية بحق المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي.

وفجر 13 حزيران/يونيو، بدأت إسرائيل الحرب بهجوم مباغت استهدف مواقع عسكرية ونووية في إيران، تخللته عمليات اغتيال لقادة عسكريين وعلماء نوويين، معلنة عزمها على منع إيران من امتلاك القنبلة النووية.

وتنفي طهران السعي لامتلاك سلاح نووي، مؤكدة حقها في الحصول على الطاقة النووية المدنية.

ونفذت إسرائيل هجومها بينما كانت إيران تجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي.

ونقل التلفزيون الرسمي عن رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلّحة الإيرانية عبد الرحيم موسوي قوله الأحد “لم نبدأ نحن الحرب لكننا رددنا على المعتدي بكل قوتنا”.

وبعد 12 يوما من الضربات المتبادلة بين الجمهورية الإسلامية والدولة العبرية، دخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ الثلاثاء.

وأضاف موسوي في محادثة عبر الهاتف مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، “لدينا شكوك جدية حيال امتثال العدو لالتزاماته بما في ذلك وقف إطلاق النار. ونحن على استعداد للرد بقوة” إذا تعرّضت إيران للهجوم مجددا.

– “تعويضات وإصلاحات” –

الى ذلك، طلبت طهران من الأمم المتحدة الاعتراف بمسؤولية إسرائيل وواشنطن في الحرب، وفقا لرسالة وجّهها وزير الخارجية عباس عراقجي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ونُشرت الأحد.

وقال عراقجي في الرسالة “نطلب رسميا من مجلس الأمن الدولي الاعتراف بالكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة باعتبارهما البادئَين في العمل العدواني والاعتراف بمسؤوليتهما اللاحقة، بما في ذلك دفع تعويضات وإصلاحات”.

وليل 21 إلى 22 حزيران/يونيو، شنّت الولايات المتحدة ضربات على ثلاثة مواقع نووية إيرانية رئيسية.

– تهديدات بالقتل لغروسي –

والجمعة، توعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن تعاود الولايات المتحدة “بالتأكيد” توجيه ضربات إلى إيران في حال قامت بتخصيب اليورانيوم للاستخدام العسكري.

ووفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، فإنّ إيران هي القوة غير النووية الوحيدة التي تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة، علما بأن سقف مستوى التخصيب كان محددا عند 3,67 في المئة في اتفاق العام 2015.

ويتطلب صنع رأس نووية تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المئة.

وبعد سريان وقف إطلاق النار، رفضت طهران طلب الوكالة التابعة للأمم المتحدة والتي تتخذ مقرا في فيينا، زيارة المنشآت التي تعرضت للقصف، واتهم عراقجي غروسي بأن له “نية خبيثة”.

ومضت صحيفة كيهان المحافظة المتشددة إلى حد اتهامه بأنه “جاسوس للكيان الصهيوني”.

وكتبت متوعدة “علينا كذلك أن نقول رسميا أن (غروسي) سيحاكم وسيتم إعدامه فور وصوله إلى إيران بتهمة التجسس لحساب الموساد والمشاركة في قتل شعب بلدنا المستضعف”.

ورد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول عبر إكس مطالبا إيران بـ”وقف تهديداتها” لغروسي، في “تنديد” لطهران انضمت إليه وزارة الخارجية الأرجنتينية. وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ندد السبت على إكس بالتهديدات “غير المقبولة”.

غير أن إيران نفت الأحد توجيه “أي تهديد” لغروسي وقال السفير الإيراني في الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني في مقابلة مع شبكة سي بي إس الأميركية “ليس هناك أي تهديد” للمدير العام أو المفتشين، مؤكدا أن مفتشي الوكالة موجودون في إيران “في ظروف آمنة”.

– “طريق جديد” في الشرق الأوسط –

على صعيد آخر، رأى الموفد الأميركي إلى سوريا توم براك الأحد متحدثا لوكالة أنباء الأناضول التركية الحكومية، أن الحرب بين إيران واسرائيل تمهد لـ”طريق جديد” في الشرق الأوسط، لافتا الى أن تركيا “هي عنصر رئيسي في هذا الطريق الجديد”.

وقال “الشرق الأوسط مستعد لحوار جديد (…) سئمت الشعوب من النغمة نفسها وأعتقد أنكم سترون الجميع يعودون إلى اتفاقات أبراهام خصوصا مع تحسن الأوضاع في غزة. هذا الرهان الرئيسي”.

وتتمسك إسرائيل بموقف غامض بشأن امتلاكها السلاح النووي، إلا أن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام يقول إنها تملك 90 رأسا نوويا.

وأسفرت الضربات الإسرائيلية على إيران خلال الحرب عن مقتل 627 شخصا على الأقل وإصابة حوالى 4900 آخرين بجروح، بحسب حصيلة لوزارة الصحة الإيرانية.

وفي إسرائيل، قتل 28 شخصا في الضربات الإيرانية وفق أرقام رسمية.

وخلال الحرب، أُلقي القبض في إيران على عشرات الأشخاص للاشتباه بتجسّسهم لصالح إسرائيل، كما صادرت السلطات معدّات ومسيّرات وأسلحة.

والأحد، صوّت مجلس الشورى الإيراني على حظر استخدام الاتصالات غير المصرّح بها، بما في ذلك خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التي تقدّمها شركة ستارلينك المملوكة لإيلون ماسك، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية إرنا.

– “فرص” للرهائن في غزة –

وخلال الحرب، استهدفت إسرائيل أيضا منشآت مدنية.

وأسفر هجوم إسرائيلي على سجن إوين في طهران عن مقتل 71 شخصا، وفقا لحصيلة اعلنتها السلطة القضائية الأحد.

ويُحتجز في هذا السجن الشديد الحراسة الواقع في شمال طهران، معارضون وسجناء أجانب أو مزدوجو الجنسية، كما تحتجز فيه نرجس محمدي الحائزة جائزة نوبل للسلام.

والثلاثاء، أعلنت السلطات الإيرانية “نقل” عدد غير محدّد من المحتجزين إلى سجون أخرى.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إنّ الفرنسيَين سيسيل كوهلر وجاك باريس، المحتجزَين في السجن منذ ثلاث سنوات “لم يصابا بأذى”، واصفا الضربة الإسرائيلية على السجن بأنها “غير مقبولة”.

وفي إسرائيل، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في مقطع مصور بثه مكتبه مساء الأحد أن “النصر” على إيران يوفر “فرصا” للإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة.

اب-سبر/ناش-دص/ب ق