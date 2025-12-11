The Swiss voice in the world since 1935
إيران تدعو الأمم المتحدة للتدخل لتخفيف قيود مفروضة على دبلوماسييها في نيويورك

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

دبي 11 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية ونشر اليوم الخميس إن طهران دعت الأمم المتحدة إلى التدخل فيما وصفته بأنه “تشديد للقيود المفروضة على البعثة الدبلوماسية الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك”.

وندد البيان بقرار وزارة الخارجية الأمريكية “منع استمرار أنشطة” ثلاثة موظفين في البعثة الإيرانية في نيويورك.

ولم يحدد البيان متى تم تشديد القيود، لكن الولايات المتحدة فرضت في سبتمبر أيلول قيودا صارمة على الوفد الإيراني الذي حضر أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث قيدت تنقلاتهم ومنعت وصولهم إلى متاجر البيع بالجملة والسلع الفاخرة.

وجاء في البيان “فرض قيود واسعة النطاق على إقامة وتنقل دبلوماسيين إيرانيين وتشديد القيود على الحسابات المصرفية، وفرض قيود على المشتريات اليومية، هي من بين الضغوط والمضايقات… لعرقلة المهام الاعتيادية والقانونية للدبلوماسيين الإيرانيين”.

وتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن بعد أن عقد الجانبان خمس جولات من المفاوضات النووية غير المباشرة التي انهارت بعد الحرب الجوية التي استمرت 12 يوما في يونيو حزيران وقامت خلالها إسرائيل والولايات المتحدة بقصف مواقع نووية إيرانية.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

