إيران ترفض الاجتماع مع مبعوثي ترامب في قطر

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الدوحة/دبي أول يوليو تموز (رويترز) – أعلنت إيران أنها لن تجتمع مع مبعوثي الولايات المتحدة اللذين توجها إلى المنطقة عقب تجدد الأعمال القتالية، مما ألقى بظلاله على آفاق إحلال سلام دائم بين البلدين.

وقال مسؤولون إيرانيون أيضا إن على الجانبين أولا الوفاء بشروط وقف إطلاق النار الذي وقّعا عليه قبل أسبوعين قبل أن يتمكنا من معالجة قضايا أكثر تعقيدا، مثل القيود المحتملة على برنامجها النووي.

وتشير هذه التطورات إلى أن الجانبين لا يزالان متباعدين بشأن الركائز الأساسية للإطار الأولي، الذي يدعو إيران إلى رفع حصارها على مضيق هرمز مقابل حوافز مالية، ويحدد مفاوضات على مدى 60 يوما للتوصل إلى اتفاق سلام دائم.

ووصل جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمبعوث ستيف ويتكوف إلى الدوحة لإجراء ما وصفه البيت الأبيض بمحادثات “على مستوى رفيع”، لكن إيران وقطر قالتا إنهما سيجتمعان مع الوسطاء، وليس مع الإيرانيين أنفسهم.

وقالت قطر إن رئيس الوزراء الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني كان من بين الذين التقوا بويتكوف وكوشنر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي “لم يتحدد موعد لأي اجتماع على أي مستوى مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة”.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري ذكر أن من المقرر أن يبدأ البلدان محادثات فنية على مستوى أدنى.

* إيران: سنسيطر على مضيق هرمز

استؤنفت حركة الملاحة البحرية جزئيا عبر المضيق، الذي كان يمر عبره خمس إجمالي النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير شباط.

لكن مسؤولين إيرانيين قالوا إن لهم الحق في إدارة حركة المرور بالتعاون مع سلطنة عمان، حليفة الولايات المتحدة، التي تقع على الجانب الآخر من الممر المائي الاستراتيجي، وإنهم سيفرضون رسوم عبور في منتصف أغسطس آب عندما تنتهي فترة الستين يوما.

وقال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف للتلفزيون الحكومي “السيادة على مضيق هرمز تعود لإيران وعمان، وتخضع حركة المرور في المضيق للترتيبات التي تحددها طهران”.

وقال جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن إيران ستُمنع من فرض رسوم على عبور الممر المائي الدولي، مشيرا في مقابلة تلفزيونية إلى أنه “لن ينتهي الأمر إلى تحصيل الإيرانيين رسوما من السفن التي تمر عبر مضيق هرمز».

وأضاف فانس في المقابلة التي سجلت يوم الاثنين لكنها بُثت أمس الثلاثاء إن تدفق النفط عبر مضيق هرمز عاد إلى مستويات ما قبل الحرب، بل وتجاوزها في بعض الأيام، دون أن يذكر أرقاما.

وعلى الرغم من حالة عدم اليقين التي تكتنف الوضع في الشرق الأوسط، انخفضت أسعار النفط منذ نهاية الأسبوع الماضي، عندما قصفت الولايات المتحدة منشآت عسكرية إيرانية ردا على هجمات بطائرات مسيرة استهدفت سفنا تجارية، وهاجمت إيران مواقع عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين.

ومع ذلك، قالت وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أمس إن الاقتصادات الضعيفة قد تظل معرضة لخطر ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود حتى بعد أن تشهد أسواق الطاقة بعض الهدوء.

وأدت الحرب إلى ارتفاع التضخم العالمي ووضعت ترامب تحت ضغط سياسي قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر تشرين الثاني التي ستحدد السيطرة على الكونجرس. ويحث كل من ترامب ووزير الخزانة سكوت بيسنت تجار التجزئة للبنزين على خفض الأسعار.

وينص الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران أيضا على إنهاء الصراع بين إسرائيل وجماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران في لبنان.

لكن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، وهو حليف لحزب الله، شكك في اتفاق إطاري منفصل توسطت فيه الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل لوقف تلك الحرب.

وقال محللون إن الاتفاق ينطوي على خطر ترسيخ حالة الجمود من خلال ربط انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان بنزع سلاح حزب الله.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)