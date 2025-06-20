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إيران ترفض المفاوضات تحت القصف الإسرائيلي وسط مطالبات بضبط النفس

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من باريسا حافظي وكريسبيان بالمر وجنى شقير

دبي/القدس (رويترز) – قالت إيران يوم الجمعة إنها لن تناقش مستقبل برنامجها النووي مع القصف الإسرائيلي عليها في وقت تسعى فيه أوروبا لإعادة طهران إلى طاولة التفاوض وتدرس فيه الولايات المتحدة ما إذا كانت ستتدخل في الصراع.

وبعد أسبوع من بدء الهجوم على إيران، قال الجيش الإسرائيلي إنه قصف عشرات المواقع العسكرية خلال الليل شملت مواقع لإنتاج الصواريخ ومؤسسة بحثية تشارك في تطوير أسلحة نووية في طهران ومنشآت عسكرية في غرب إيران ووسطها.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق إنه استهدف أيضا بطاريات صواريخ سطح-جو في جنوب غرب إيران في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق التفوق الجوي فوق البلاد.

وذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء أن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا عندما قصفت إسرائيل مبنى من خمسة طوابق في طهران يضم مخبزا وصالونا للحلاقة.

وأطلقت إيران صواريخ على مدينة بئر السبع في جنوب إسرائيل في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تقارير أولية أشارت إلى سقوط صواريخ في تل أبيب والنقب وحيفا.

وحذّر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة رافائيل جروسي من شنّ هجمات على المنشآت النووية ودعا إلى أقصى درجات ضبط النفس.

وقال أمام مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة “الهجوم المسلح على المنشآت النووية… قد يؤدي إلى انبعاثات إشعاعية ذات عواقب وخيمة داخل حدود الدولة التي تتعرض للهجوم وخارجها”.

وجاءت تصريحات جروسي بعد يوم من قول مسؤول عسكري إسرائيلي إن المتحدث باسم الجيش “أخطا” عندما ذكر أن إسرائيل قصفت بوشهر، محطة الطاقة النووية الوحيدة في إيران.

وذكر جروسي أنّه لا يستطيع تأكيد أو نفي استهداف محطة بوشهر الواقعة على ساحل الخليج.

وأعلنت إيران يوم الجمعة تفعيل الدفاعات الجوية في بوشهر، دون الخوض في تفاصيل.

وتقول إسرائيل إنّها عازمة على تدمير القدرات النووية لإيران، لكنها تريد تجنّب أيّ كارثة نووية.

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