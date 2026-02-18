The Swiss voice in the world since 1935
إيران تصدر إشعارا بشأن عمليات إطلاق صواريخ مُخطط لها غدا

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دبي 18 فبراير شباط (رويترز) – قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إن إيران أصدرت إشعارا جديدا للملاحة الجوية يفيد بأنها تخطط لعمليات إطلاق صواريخ في مناطق جنوب البلاد غدا الخميس من الساعة 0300 إلى 1330 بتوقيت جرينتش.

وأجرت إيران هذا الأسبوع مناورات بحرية في مضيق هرمز، وتعتزم إجراء مناورة بحرية مشتركة مع روسيا غدا الخميس.

وصدر الإشعار في ظل تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة، التي نشرت سفنا حربية قرب إيران، في وقت قال فيه جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن واشنطن تدرس ما إذا كانت ستواصل الانخراط الدبلوماسي مع طهران أم ستسلك خيارات أخرى.

ويزود نظام إشعارات الملاحة الجوية الطيارين وأطقم الطائرات وغيرهم من مستخدمي المجال الجوي بتنبيهات سلامة بالغة الأهمية.

(تغطية صحفية منة علاء الدين – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية )

