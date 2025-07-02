إيران تقر قانونا لتعليق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية

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(رويترز) – ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان صدق يوم الأربعاء على قانون أقره البرلمان الأسبوع الماضي لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في خطوة وصفتها الولايات المتحدة بأنها “غير مقبولة”.

واتهمت إيران الوكالة بالانحياز للدول الغربية وبتوفير المبرر للغارات الجوية الإسرائيلية، التي بدأت في اليوم التالي لتصويت مجلس محافظي الوكالة على قرار ينص على أن إيران لا تفي بالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وينص القانون على أن أي عملية تفتيش مستقبلية تجريها الوكالة للمواقع النووية الإيرانية ستتطلب موافقة مجلس الأمن القومي الأعلى في طهران.

وقالت وكالة الطاقة الذرية في بيان “نحن على علم بهذه التقارير. وتنتظر الوكالة معلومات رسمية إضافية من إيران”.

وفي سياق منفصل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مقابلة مع تلفزيون سي.بي.إس نيوز إن القصف الأمريكي لمنشأة فوردو النووية الإيرانية الرئيسية “ألحق أضرارا جسيمة وبالغة” بالمنشأة.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس في إحاطة صحفية دورية أن إيران يجب أن تتعاون تعاونا كاملا مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة دون أي تأخير.

وقالت “سنستخدم كلمة غير مقبول، أي أن إيران اختارت تعليق تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية في وقت تتاح لها فيه فرصة لتغيير مسارها واختيار طريق السلام والازدهار”.

وأضافت أنه قبل الغارات الأمريكية الناجحة، كانت إيران تكدس مخزونا متزايدا من اليورانيوم عالي التخصيب، وهو ما لا يمكن تفسيره على أنه يستخدم لأغراض سلمية.

قالت إن على إيران الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي، بما في ذلك تزويد وكالة الطاقة الذرية بمعلومات عن المواد النووية غير المعلنة، وإتاحة الوصول بحرية إلى منشأة تخصيب أُعلن عنها في الآونة الأخيرة.

وأضافت “بما أننا قطعنا خطوات هائلة في هذا الاتجاه بقيادة دونالد ترامب، يجدر التذكير بضرورة عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا ولن يكون لديها أي سلاح من هذا النوع. لقد قال الرئيس هذا مرارا. ودأب وزير الخارجية أيضا على قول ذلك”.