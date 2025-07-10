إيران تقول إن 12 صحافيا قتلوا في ضربات إسرائيلية خلال الحرب

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أعلنت إيران الخميس أن ما لا يقل عن 12 صحافيا وإعلاميا قتلوا في ضربات إسرائيلية خلال الحرب الأخيرة بين البلدين، بحسب وسائل إعلام رسمية.

وأفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء الرسمية (إرنا)، نقلا عن الذراع الإعلامية لقوات الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني، بأن عدد القتلى في صفوف الإعلاميين ارتفع إلى 12 بعد تحديد هوية شخصين آخرين.

واتهمت قوات الباسيج إسرائيل باستهداف البنية التحتية الإعلامية عمدا “لإسكات صوت الحقيقة” وقمع “إعلام جبهة المقاومة” في إشارة إلى إيران والمجموعات الحليفة لها والمعارضة لإسرائيل.

ويأتي هذا الإعلان مع استمرار أعداد ضحايا الحرب في الارتفاع حتى بعد انتهاء النزاع العسكري الذي استمر 12 يوما. وبدأت الحرب في 13 حزيران/يونيو بهجوم إسرائيلي مباغت وشهد حملة قصف غير مسبوقة استهدفت منشآت عسكرية إيرانية ومواقع نووية ومناطق سكنية.

وخلال الحرب هاجمت إسرائيل أيضا هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الحكومية في شمال طهران.

وأسفرت الحملة الإسرائيلية عن مقتل قادة عسكريين كبار وعلماء نوويين ومئات المدنيين، ليصل عدد القتلى حتى الآن إلى 1060، وفقا لمسؤولين إيرانيين.

وأدت هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية إلى مقتل 28 شخصا على الأقل في إسرائيل خلال الحرب، وفقا لأرقام رسمية.

رخ/غد/الح