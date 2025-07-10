The Swiss voice in the world since 1935
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

إيران تقول إن 12 صحافيا قتلوا في ضربات إسرائيلية خلال الحرب

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلنت إيران الخميس أن ما لا يقل عن 12 صحافيا وإعلاميا قتلوا في ضربات إسرائيلية خلال الحرب الأخيرة بين البلدين، بحسب وسائل إعلام رسمية.

وأفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء الرسمية (إرنا)، نقلا عن الذراع الإعلامية لقوات الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني، بأن عدد القتلى في صفوف الإعلاميين ارتفع إلى 12 بعد تحديد هوية شخصين آخرين.

واتهمت قوات الباسيج إسرائيل باستهداف البنية التحتية الإعلامية عمدا “لإسكات صوت الحقيقة” وقمع “إعلام جبهة المقاومة” في إشارة إلى إيران والمجموعات الحليفة لها والمعارضة لإسرائيل. 

ويأتي هذا الإعلان مع استمرار أعداد ضحايا الحرب في الارتفاع حتى بعد انتهاء النزاع العسكري الذي استمر 12 يوما. وبدأت الحرب في 13 حزيران/يونيو بهجوم إسرائيلي مباغت وشهد حملة قصف غير مسبوقة استهدفت منشآت عسكرية إيرانية ومواقع نووية ومناطق سكنية. 

وخلال الحرب هاجمت إسرائيل أيضا هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الحكومية في شمال طهران. 

وأسفرت الحملة الإسرائيلية عن مقتل قادة عسكريين كبار وعلماء نوويين ومئات المدنيين، ليصل عدد القتلى حتى الآن إلى 1060، وفقا لمسؤولين إيرانيين.

وأدت هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية إلى مقتل 28 شخصا على الأقل في إسرائيل خلال الحرب، وفقا لأرقام رسمية.

رخ/غد/الح

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما مدى أهمية الموارد المشتركة في عالم اليوم؟

هل ما تزال الموارد المشتركة مهمة في ظل الاقتصاد العالمي والعولمة؟

شارك في الحوار
6 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بولين توروبان

هل هاجرت إلى سويسرا؟ وما هي تجاربك؟

ما الظروف التي رافقت هجرتك إلى سويسرا؟ وما الأسباب التي دفعتك إلى البقاء أو الرحيل؟

شارك في الحوار
5 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
54 إعجاب
60 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية