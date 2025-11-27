إيران تندد بإدراج أستراليا للحرس الثوري بقائمة الجهات الراعية للإرهاب
دبي (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان نشر يوم الخميس على قناة تيليجرام التابعة لها إن إدراج أستراليا للحرس الثوري بقائمة الجهات الراعية للإرهاب “إجراء غير مبرر ومهين”.
وأضاف بيان الوزارة “هذا الإجراء غير المسؤول يتماشى مع الخطأ الفادح الذي ارتكبته الحكومة الأسترالية بناء على اتهامات باطلة ومفبركة تماما من المؤسسات الأمنية للنظام الصهيوني”.
وأعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج في وقت سابق يوم الخميس إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الجهات الراعية للإرهاب، وذلك عقب تقييم للمخابرات خلص إلى تدبيره هجمات ضد اليهود في أستراليا.
وفي أغسطس آب، اتهمت أستراليا إيران بتدبير هجومين معاديين للسامية بإضرام النيران في مدينتي سيدني وملبورن، وطردت السفير الإيراني.
(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)