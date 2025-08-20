إيران تهدد باستخدام صواريخ جديدة إذا عاودت إسرائيل مهاجمتها

afp_tickers

3دقائق

أكدت إيران الأربعاء أنها مستعدة لأي هجوم إسرائيلي جديد، معلنة بأنها طوّرت صواريخ بإمكانيات أكبر من تلك التي استُخدمت في الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل واستمرت 12 يوما.

وقال وزير الدفاع عزيز نصير زاده بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية “إرنا”، إن “الصواريخ التي استُخدمت في حرب الـ12 يوما صنعتها وزارة الدفاع قبل سنوات”.

وأضاف “اليوم صنعنا ونمتلك صواريخ تتمتع بقدرات أكثر من الصواريخ السابقة، وإذا قام العدو الصهيوني بمغامرة أخرى فسنستخدم هذه الصواريخ بالتأكيد”.

بدأت إسرائيل قصف إيران في منتصف حزيران/يونيو، ما أشعل حربا ردّت فيها إيران بضربات صاروخية وبالمسيّرات.

وأدى الهجوم الإسرائيلي إلى مقتل كبار القادة العسكريين والعلماء النوويين والمئات غيرهم إذ استُهدفت مواقع عسكرية ومناطق سكنية على حد سواء.

كما نفّذت الولايات المتحدة ضربات استهدفت مواقع نووية إيرانية.

وتوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل منذ 24 حزيران/يونيو.

وحذّر مسؤولون إيرانيون مذاك من إمكانية تجدد المعارك في أي لحظة، مؤكدين على أن طهران لا تسعى إلى الحرب ولكنها مستعدة لأي مواجهة.

والاثنين، أكد نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف بأن إيران يجب أن تكون “مستعدة للمواجهة في أي لحظة”.

وأضاف “لسنا في ظل وقف لإطلاق النار، نحن في حالة وقف الأعمال العدائية”.

وذكر الإعلام الإيراني بأن الجيش سيبدأ مناورات عسكرية تستمر يومين الخميس ستستخدم فيها مجموعة واسعة من صواريخ كروز قصيرة ومتوسطة المدى.

وعبّرت حكومات غربية مرارا عن قلقها حيال برنامج إيران الصاروخي، واصفة إياه بأنه مصدر تهديد للأمن الإقليمي.

وفي تموز/يوليو، دعت فرنسا إلى “اتفاق شامل” مع طهران لا يشمل برنامجها النووي فحسب، بل كذلك برنامجها الصاروخي وطموحاتها الإقليمية.

شددت إيران بدورها على أن إمكانياتها العسكرية ليست مطروحة للنقاش.

اب-مز/لين/ص ك